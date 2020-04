Meyerin Turun telakka laajentaa yt-neuvottelujaan – 450 työntekijää voi saada potkut

Laivanrakennusyhtiö Meyerin Turun telakka laajentaa yt-neuvottelujaan. Lähtökohtana on irtisanoa 450 työntekijää, yhtiö kertoo tiedotteessa. Lisäksi 900 työntekijää on muiden toimien kuten erilaisten työaikajärjestelyjen, lomautusten ja osa-aikaistamisten kohteena.

Laajentuneiden yt-neuvottelujen piirissä on koko Meyer Turun henkilöstö eli yli 2 000 työntekijää.

Maaliskuun puolivälissä Meyer Turku aloitti yt-neuvottelut määräaikaisista lomautuksista. Tämän jälkeen telakan asiakkaiden markkinatilanne on heikentynyt koronaviruksen takia. Yhtiön mukaan uusi tilanne pakottaa aikaisempaa laajempiin yt-neuvotteluihin.

– Koronaepidemia on muuttanut tilanteen yllättäen ja totaalisesti. Risteilymatkustamisen tauon takia joudumme venyttämään tilauskirjamme useammalle vuodelle. Tämä uusi tilanne pakottaa meidät kivuliaisiin sopeuttamistoimiin, jotta voimme varmistaa risteilylaivojen rakentamisen tulevaisuuden Suomessa, sanoo Meyer Turun toimitusjohtaja Jan Meyer tiedotteessa.

Toimitusjohtajan mukaan yhtiö ei enää suunnittele tuotannon kasvattamista tämänhetkisestä yhden suuren laivan vuosiluovutustahdista kahden suuren laivan tahtiin vuonna 2023. Sen sijaan arvio on nyt se, että myös vastedes Turun telakalta luovutetaan yksi suuri risteilylaiva vuodessa.

Tilauskirjaa pyritään venyttämään, jottei väliin tule tyhjiä vuosia

Meyer Turun seitsemän aluksen tilauskirjan laivojen tarkoista rakentamis- ja valmistumisajoista neuvotellaan edelleen. Aiemmin tilauskirja on ulottunut vuoteen 2025.

– Pyrkimys on, että sitä tilauskirjaa venytettäisiin ulottumaan pidemmälle, jottei meille tule siihen väliin tyhjiä vuosia, sanoo Meyer Turun viestintäpäällikkö Tapani Mylly.

– Odotamme, että uusia tilauksia ei hetkeen tule asiakkailtamme, jolloin tilauskirjan ajallisella venyttämisellä saamme taattua tänne työtä tasaisemmin pidemmäksi aikaa, hän jatkaa.

Myllyn mukaan vähennystarve on valitettavan iso. Hänen mukaansa se johtuu siitä, että telakka oli valmistautunut voimakkaaseen tuotannon kasvuun, joka oli näköpiirissä ennen koronakriisin puhkeamista.

– Nyt se on hävinnyt, jolloin ikävä kyllä joudutaan näin rajuihin toimiin.

Turun telakka sai viimeisimmän tilauksensa viime vuoden kesällä. Vuoteen 2025 ulottuva tilauskirja kattaa seitsemän alusta, joista kahta rakennetaan parhaillaan.

Tilauksista kolme on Royal Caribbeanin tekemiä. Lisäksi telakalla on kaksi tilausta Carnival Cruise Linesilta sekä yksi Costa Cruisesilta ja yksi TUI Cruisesilta.

STT

