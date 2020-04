Mies putosi savupiipusta yli 20 metrin matkan Tampereella – pelastettiin kellarin nuohousluukun kautta

Pelastuslaitos pelasti myöhään maanantai-iltana savupiippuun pudonneen miehen Tampereen keskustassa.

Mies oli pudonnut Aleksanterinkadulla seitsenkerroksisen kerrostalon kauan sitten käytöstä poistettuun keskuslämmityspiippuun. Pelastuslaitos sai paikannettua hänet talon kellarikerrokseen, jonne piippu päättyi.

– Siellä oli kattilahuoneen yhdyshormi, sellainen mitä nyt on näissä vanhoissa taloissa. Hakkasimme moukareilla nuohousluukun yli puolet isommaksi, jotta saatiin tilaa ja henkilö ulos, kertoi palomestari Johannes Valkama STT:lle.

Mies oli mennyt piippuun talon katolta ja pudonnut arviolta 25 metrin matkan. Tiedossa ei ole, miten hän oli piippuun päätynyt.

– Siitä ei ole selkeää varmuutta, mutta hänellä ei ollut tarkoitus pudota, Valkama kertoi.

Ensiarvion mukaan mies oli vakavasti loukkaantunut, mutta hän oli olosuhteisiin nähden puhekykyinen. Hän oli pudonnut jalat edellä.

– Se piippu on noin puoli metriä kertaa puoli metriä eli aika pieni. Ei ollut varmaan ihan vapaapudotuksella mennyt koko matkaa.

Hälytyksen tapauksesta oli tehnyt ulkopuolinen henkilö ennen kello yhtätoista illalla, mutta lopulta myös mies soitti itse piipusta hätäkeskukseen. Palomestari Valkamakin oli keskustellut puhelimitse piipussa olevan miehen kanssa.

Miehen oleskelu piipussa kesti yhteensä 50-55 minuuttia ennen kuin hänet saatiin pois. Hän oli tajuissaan koko ajan.

– Hyvä että päättyi onnellisesti. Yllättävää että saatiin niinkin nopeasti pois, odotusarvo oli että menee kauemminkin kun oli epämääräistä määrittää, että mistä ääni kuului, Valkama sanoi.

Valkama muistaa uraltaan yhden vastaavanlaisen tapauksen, josta on lähes 40 vuotta. Silloin piippu ei kuitenkaan ollut läheskään näin korkea.

– Ei näitä onneksi kovin usein tule.

STT