Jussi Suomela maalaa kirjoissaan synkkää tulevaisuutta

Suuri maahanmuuttoaalto vuonna 2015 jakoi suomalaisia kahteen leiriin. Osa torjui tulijat jyrkästi, osa suhtautui suvaitsevammin.

Vastaavaa jakoa on ollut nähtävissä ympäri Eurooppaa. Mitä tapahtuu, jos kehitys jatkuu ja osapuolet ajautuvat yhä kauemmas toisistaan?

Salolainen Jussi Suomela on miettinyt tilannetta pitkään ja päätyi purkamaan ajatuksiaan kirjaksi.

Kahdessa vuodessa on syntynyt trilogia Pohjoisen patriootit. Sen ensimmäinen osa ilmestyi keväällä 2019 ja toinen osa talvella. Kolmas julkaistaan vasta ensi syksynä.

Suomelan kirjoissa tulevaisuutta maalataan synkillä väreillä. Eurooppaan on laskeutunut uudelleen rautaesirippu, mutta nyt sen eri puolilla eivät elä kommunistit ja kapitalistit vaan globalistit ja patriootit.

Saksan ympärille on syntynyt sosialistis-islamistinen Viides valtakunta, johon kuuluu myös Ruotsi. Sen vastavoimana ovat patrioottien hallitsemat Suomi, Norja ja Tanska.

Viides valtakunta hamuaa elintilaa idästä, ja Venäjän kimppuun päästäkseen se pyrkii valloittamaan Suomen. Voimaa uusi maailmanmahti saa palkkaamalla maahanmuuttajasotureita Lähi-Idästä ja Afrikasta.

Tapahtumia seurataan rautaesiripun molemmin puolin. Suomessa päähenkilönä on kapteeni Jari Nieminen ja vastapuolella kurdikaverukset Agir ja Serawi.

Suomela sanoo olleensa aina kiinnostunut historiasta. Hän on huomannut, että maailmalla on tapana ajautua kriiseihin, eikä Suomessakaan kannata tuudittautua nykyiseen seesteiseen elämään.

– Se, mitä aikalainen ehtii elämänsä aikana nähdä, on vain pieni välähdys. Ihminen voi ajatella, ettei mitään pahaa enää tapahdu, koska nyt eletään hyviä aikoja. Ehkä tämä on minun tapani varoittaa, mihin maailma voi pahimmillaan kehittyä, Suomela miettii.

Pohjoisen patriooteissa Ruotsi joutuu pulaan, koska maan oma armeija ja ruuantuotanto on ajettu alas. Samaan aikaan Suomi pärjää vaikeinakin aikoina, koska patriootit kasvattavat ruokaa itse pienillä tiloilla ja keräävät varmuusvarastoja.

– Haluan muistuttaa, että Suomi on onnekas pieni maa, joka on pärjännyt hyvin. Sen kannattaa huolehtia maanpuolustuksesta ja omavaraisuudesta jatkossakin. Mielelläni näkisin, että perheet pystyisivät tuottamaan itsekin ruokaa, eikä kaikki olisi oston varassa, Suomela sanoo.

Suomela sanoo, ettei ole itse maahanmuuttovastainen. Sen sijaan hän toivoisi selkeämpiä sääntöjä maahanmuutolle. Vainotut tarvitsevat suojaa, mutta kuinka moni tulee pelkän paremman elintason perässä?

– Maahanmuuttoa on ollut aina. Töihin on lähdetty Yhdysvaltoihin ja Suomesta Ruotsiin. Pohjolassa on vaara, että systeemiämme käytetään myös hyväksi.

Suomela korostaa, ettei maailmaa voi jakaa mustavalkoisesti hyvään eikä pahaan. Pohjoisen patrioottien hahmoissakin on hyviä ja pahoja molemmin puolin rintamaa.

Esimerkiksi Viidennen valtakunnan armeijaan päätyvistä kurdikaveruksista Serawi on alusta loppuun saakka paha. Agir taas edustaa hyvää, tulee huijatuksi sotaan, mutta selviää ja palaa kotiin rakentamaan omaa maataan isänsä iloksi.

Jussi Suomela sanoo, ettei ole sijoittanut itseään kirjaan.

– En ainakaan tarkoituksella ole laittanut itseäni yhdeksi hahmoksi. Ehkä vähän joka hahmossa on osa minua, niin hyvissä kuin pahoissa.

Palomiehenä Salon paloasemalla työskentelevä Jussi Suomela asuu Tupurissa. Nelikymppisen miehen perheeseen kuuluvat vaimo ja kolme lasta. Neljäs syntyy toukokuussa.

Missä ihmeen välissä mies kirjoittaa kirjoja? Suomelaa kysymys huvittaa, koska kaikki tuntuvat kysyvän samaa.

– Se aika löytyy illalla, kun lapset ovat menneet nukkumaan. Kirjoitan iltakymmenen ja kahdentoista välillä. Yllättävän paljon saa aikaiseksi, kun keskittyy.

Kirja on myös perheen yhteinen projekti. Vaimo taittaa omakustannekirjat julkaisukuntoon.

– Tarjosin tarinaani eri kustantamoillekin, mutta kaikilta tuli kielteinen vastaus. Tiesin, ettei se ole helppoa. Pitää saada vähän nimeä ensin.

Suomelan kirjoja on myynnissä verkko- ja kivijalkakirjakaupoissa, ja niitä on lainattavissa Salon kirjastossa. Kirjaa on tilattu myös Ruotsin kirjastoihin.

Kolmen kirjan jälkeen miehellä on kirjoittamisesta lähes tuhannen julkaistun sivun kokemus. Mitä seuraavaksi?

– Yleensä puhun vasta, kun työ on tehty, mutta toivottavasti tämä ei lopu tähän. Pohjoisen patriootit on kuitenkin ehkä valmis. Jotain uutta, Suomela sanoo.