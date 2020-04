Televisiosarja Vintage-valtakunnan päähenkilöt Mike Kairenius ja Tomppa Kekäläinen ovat tuttu näky Salon seudulla.

– Mutsi ja faija ovat Somerolta. Olen itse syntynyt Vantaalla, mutta viettänyt kesät Somerolla skidistä asti. Hirsjärvellä on edelleen meidän lande, jossa käydään kesäisin ja pidetään serkkumiittejä, Mike kertoo.

Tompalle Somero on tullut tutuksi Miken kautta. Tomppa toimi päällepäsmärinä Somerolla Hovilan kartanon vintille rakennetun Muistojen kultaa – nuoruuden hurmaa -näyttelyn suunnittelussa.

– Hovilan kartanon Arja ja Matti Torkkomäki tulivat silloin Jätkäsaaressa sijainneeseen puotiimme ja kertoivat suunnittelevansa nostalgista näyttelyä vanhan navetan ylisille. Aloin syöttää heille ideoita, toimitimme heille tavaraa ja kävimme katsomassa paikkaa. Tila on niin hieno ja suuri, että heti sen nähtyäni halusin lavastaa sisätilaan ulkotilan, Tomppa hehkuttaa 50 metriä pitkää tuhatneliöistä vinttiä.

Näyttelyä oli rakentamassa myös Vintage-valtakunnassa usein esiintyvä Masa Saloranta, joka asuu Perttelissä. Nostalgianäyttely on 1950–1960-luvun kylänraitti kahviloineen, bensa-asemineen, muotiliikkeineen, kampaamoineen, musiikkikauppoineen, elokuvateattereineen ja taksiasemineen.

Vuosikertamiehet kertovat kiinnostuneensa klassikkotavarasta ”jo pikkujannuina”.

– Olemme keränneet tahoillamme romua skidistä asti, Mike kertoo.

– Faija keräsi erikoista tavaraa ja ajeli 1950-luvulta asti Amerikan-autoilla, vaikkei muuten digannut USA:ta. Hänen egonsa mahtui paremmin Amerikan-kärryyn, Tomppa hymähtää.

Miehet tutustuivat nuoruusvuosinaan Helsingin yössä, jossa molemmat ajelivat amerikanraudoillaan saatuaan ajokortit 1980-luvun loppupuolella. Yhteisen firman he päättivät perustaa kymmenkunta vuotta sitten. Miehet nauravat, että heitä yhdisti myös viehtymys vanhoihin bensapumppuihin, joita kumpikin oli kerännyt isot kokoelmat.

Nykyään Tuusulassa sijaitsevassa vanhan tavaran kaupassa on myynnissä vaikka millaista huoltoasema-, baari-, tivoli-, laiva- ja ilmailurekvisiittaa. Lisäksi on leluja loikkaavista hevosista polkuautoihin ja roboteista soittaviin apinoihin, täytettyjä eläimiä, vinyylilevyjä, vaatteita, gramofoneja, surffilautoja, fillareita, soittimia, mainoskylttejä, valonheittimiä ja näyteikkunasomisteita.

Mikellä on kotonaan Rauli ”Badding” Somerjoen vaatekerta, joka aiotaan laittaa kauppaan nähtäville yhdessä Tina Turnerin takin ja verkkosukkahousujen, Tuomari Nurmion ”tonnin stiflojen” sekä Remu Aaltosen tavaroiden kanssa.

– Rauli asusteli joskus Järvenpäässä yhden opettajattaren luona ja kledjut jäi, kun Rauli lähti. Frendi tunsi neidin, jolta sai kledjut, kun frendi kertoi tuntevansa tyypin, joka arvostaisi niitä, Kairenius valottaa farkkujen ja viininpunaisen poolopaidan päätymistä haltuunsa.

Yellow Film & TV:n tuottaman televisiosarjan kolmatta kautta esitetään parhaillaan Ylellä. Uudella tuotantokaudella vieraillaan myös Somerniemen kesätorilla ja Hovilan kartanossa järjestetyssä menneiden aikojen muotinäytöksessä.

TV 1:llä esitettävän Vintage-valtakunnan ensimmäinen tuotantokausi kuvattiin vuonna 2017. Useampi tuottaja oli jo sitä ennen lähestynyt Mikeä ja Tomppaa ehdotuksillaan.

– Vanhan tavaran myynti on sen verran muodikasta, Tomppa toteaa.

Kaksikko hylkäsi vierailta tuntuneet tarjoukset. Pahimmillaan he olisivat joutuneet kuvaamaan itse itseään halvalla tehtyjen ohjelmien malliin.

– Esitetyt ideat eivät olleet tarpeeksi hyviä. Ne olivat liian valjuja ja liian nähtyjä. Emme halunneet mihinkään valmiiksi kirjoitettuun formaattiin.

Lopulta miehet saivat tarjouksen, joka kelpasi:

– Kukaan ei kirjoita meille repliikkejä, ja ohjelmien runkona on lista kuvauspaikoista, jotka ovat meidän valitsemia, Mike sanoo.

– Ohjelman idea on se, että tuomme tavaroiden lisäksi esille ympäri Suomen erilaisia menninkäisiä, joita kansa ei ole nähnyt. Ei riitä, että jonkun harrastuksena on romu, vaan tyypin täytyy olla muutenkin kiinnostava.

Tomppa iloitsee ohjelman saamasta suosiosta: katsojia on tänä keväänä ollut parhaimmillaan 400 000.

– Kierrätys on tullut jäädäkseen, ja senhän varjolla tässä toimitaan, mutta totta toinen puoli!

Televisionäkyvyydestään huolimatta vanhan tavaran kauppa ei ole miesten leipälaji, vaan varsinainen elanto hankintaan toisaalta.

– Teemme ravintoloiden sisustussuunnittelua ja toteutuksia, lavastuksia televisioon ja elokuviin. Amerikasta tuodaan vanhoja autoja ja moottoripyöriä, niiden varaosia ja muuta tavaraa, Mike kertoo.

– Tuomme tavaraa lähinnä Kaliforniasta. Kolmannen tuotantokauden kolme viimeistä osaa onkin kuvattu Jenkeissä.

Mikä romustelussa ja vanhoissa tavaroissa innostaa?

– Löytämisen riemu, Mike sanoo.

– Ja ehdottomasti muotoilu, Tomppa lisää.

– Ennen arkinenkin tavara oli muotoiltu. Esineet tehtiin kestämään käyttöä ja silti myös hyvännäköisiksi. 40 viime vuoden aikana ei ole tehty mitään muuta kuin paskaa järkyttävän huonoista materiaaleista, Tomppa tylyttää.

Weird Antiquesin toiminta alkoi Sipoossa Martinkylän juna-aseman asemamestarin talossa.

– Mulla oli verstaalla kahden metrin tiski ja sen ympärillä vähän esineitä, jotka olin lavastanut esille. Pyysin Mikeä tuomaan omaa tavaraansa yhteen vitriiniin, ja siitä se lähti. Idea ei ollut kaupallinen, vaan tarkoitus oli kutsua joskus frendejä käymään ja pitää parina lauantaina auki muillekin, Tomppa muistelee.

Tiski ja nurkkavitriini laajenivat ensin koko huoneeseen, sitten toiseen, kolmanteen ja lopulta yläkertaan. Ensimmäisenä kesänä puoti oli avoinna kaikki lauantait.

Tomppa keksi nimen Weird Antiques siinä samassa, kun teki myyntitiskiä varten vanhanaikaista nimikylttiä. Vapaasti kääntäen yrityksen nimi tarkoittaa ”outoo antiikkii”:

– Sehän sopii tähän kattaukseen, ja sen alla voi leipoa mitä vaan!

Jo ennen yhteisen firman perustamista vuosikertamiehet toimivat yrittäjinä.

– Mulla oli automaalaamo ja Amerikan-tuontia; Tomppa pyöritti leffastudiota ja teki kaikkea elokuviin liittyvää, Mike toteaa.

Weird Antiques siirtyi Helsingin Jätkäsaareen, kun sinne ravintolan ja automuseon yhdistelmää suunnitelleet yrittäjät tulivat Sipooseen hakemaan suunnitteluapua ja rekvisiittaa.

– He kannustivat muuttamaan vanhaan makasiinirakennukseen. Siellä oltiin kuusi vuotta, kunnes Helsingin kaupunki havahtui siihen, että tiloista maksettiin liian pientä vuokraa ja antoi kaikille talon 30 vuokralaiselle kenkää. Siellä oli meidän lisäksi erilaista taidepajaa, galleriaa ja muuta kulttuuritoimintaa, mutta tilalle haluttiin hajuttomia ja mauttomia konttoreita, Tomppa muistaa.

– Jätkäsaari oli muuten kliffa paikka, muttei kovin hyvä kaupankäynnin kannalta. Tänne on helpompi tulla, ja täällä on tilaa pysäköidä, toteaa Mike firman nykyisestä sijainnista Tuusulassa.

Weird Antiques on toiminut kaksi vuotta Unionin entisessä huoltoasemarakennuksessa Hämeentien varrella kätevän matkan päässä yrittäjien kodeista: Mike asuu Ruskeasannassa Tikkurilan vieressä ja Tomppa Sipoossa.

Tomppa sanoo halunneensa kalustaa puodin niin, että se näyttää hyvältä.

– On helpompi myydä tavaraa, kun se on aseteltu oikeaan ympäristöönsä eikä vain pinottu esille. Ihmiset saavat myös sisustuskiksejä täällä, hän tietää.

– Asiakkaita käy laidasta laitaan, ja ikäjakauma on laaja. Viime aikoina myös nuorempi väki on innostunut vanhoista kamoista. Ensimmäisinä vuosina nuoria ei juuri näkynyt ostoksilla.

Weird Antiques on avoinna vain kahtena päivänä viikossa. Pari kertaa kesässä miehet järjestävät pihatapahtuman, jossa on keräilyharrastajien myyntipöytiä, ruokakojuja, drive in -autonäyttely ja bändi soittamassa.

– Se on vetänyt viitisentuhatta kävijää. Seuraava on tarkoitus pitää 6. kesäkuuta, mutta saa nähdä, miten koronatilanteen kanssa käy, miehet miettivät.

Vintage-valtakunta TV1:ssä 19.5. asti tiistaisin klo 20. Uusintana sunnuntaisin klo 11.15 ja maanantaisin klo 14.25. Weird Antiques (Hämeentie 18, Tuusula) on avoinna pe–la klo 12–18.

LUETUN YMMÄRTÄMISEN VARMISTAMISEKSI

Pieni slangisanakirja

digata tykätä

dorka tyhmä, ääliö, pölhö

faija isä

fillari polkupyörä

frendi ystävä, kaveri

jannu poika, mies

Jenkit Yhdysvallat

kama tavara

kiksit innostukset, sävähdykset

kledjut vaatteet

kliffa kiva, mukava

lande maaseutu, kotipaikka

leipoa hoidella, tehdä

menninkäinen omalaatuinen tyyppi

miitti kokoontuminen, tapaaminen

mutsi äiti

skidi lapsi

stadi Helsinki

stiflat kengät