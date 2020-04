Miljoonien eurojen hengityssuojainkauppaan riitti kaksi allekirjoitusta

Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) epäonnistuneeseen hengityssuojainhankintaan tarvittiin vain kahden ihmisen hyväksyntä. HVK:n hallituksen puheenjohtaja Ilona Lundström vahvistaa hankintamenettelyn STT:lle.

Hallitus joutuu puimaan pääsiäisen yli vyyhtiä, jossa HVK tilasi miljoonilla euroilla hengityssuojaimia, jotka eivät täyttäneet vaatimuksia. Hankinta tehtiin kahdelta eri taholta, mutta on yhä epäselvää, tapahtuiko tämä tarkoituksella vai vahingossa.

Toista tahoa edustaa kauneusyrittäjä Tiina Jylhä, jolla on talousrikoshistoriaa, ja toista alamaailmaan yhdistetty pikavippiyrittäjä Onni Sarmaste. Sarmasteelta tilatut suojaimet saapuivat Suomeen alkuviikosta, mutta osoittautuivat sairaalakäyttöön sopimattomiksi. Jylhän lupaamat suojaimet eivät ilmeisesti ole toistaiseksi saapuneet.

HVK:n jo väistynyt toimitusjohtaja Tomi Lounema kertoi torstaina, että keskus teki erilliset sopimukset Sarmasteen ja Jylhän kanssa ja molemmat kaupat olivat viiden miljoonan euron luokkaa.

Louneman mukaan rahat Sarmasteelle on maksettu kokonaan. Jylhän kanssa tehty sopimus on puolestaan maksettu puoliksi, ja se on jäädytetty.

Sarmasteen ja Jylhän näkemykset kaupoista ovat eronneet toisistaan.

Ministeriö nimitti HVK:n kaupantekijäksi

Lundström ei kerro, ketkä päättivät hengityssuojainten tilaamisesta Jylhältä ja Sarmasteelta. Samantyyppisistäkään hankinnoista eivät hänen mukaansa aina vastaa samat ihmiset, vaan eri toimihenkilöt toimivat soveltuvilla valtuuksilla.

– Alempi toimihenkilö esittää hankintaa, jonka ylempi toimihenkilö hyväksyy. Esitteleviä henkilöitä on useampia, Lundström kertoo.

Hän huomauttaa, että normaalisti tavarantoimittajien taustat tarkistetaan. Samaa sanoi Lounema, joka kuitenkin myönsi, ettei tarkistamista tehty suojainkaupan yhteydessä riittävän huolellisesti.

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) kansliapäällikkö Kirsi Varhila kertoo, ettei ministeriöllä ollut suoraa roolia Jylhän ja Sarmasteen tai muidenkaan suojavarustekauppojen kanssa. Ministeriö kuitenkin valtuutti HVK:n tekemään hankinnat.

– STM on antanut toimeksiannot HVK:lle hankkia tavaraa eikä muuta roolia meillä ole asiassa ollut, Varhila sanoo STT:lle tekstiviestitse.

Varhila kertoo allekirjoittaneensa toimeksiannot.

”Keskitetty hankinta ei HVK:n normaalitoimintaa”

Lounema erosi suojainsotkun ilmettyä. Hänen tilalleen väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi nimettiin Janne Känkänen, joka oli siirretty keskukseen työ- ja elinkeinoministeriöstä (TEM) tiistaina.

Känkänen kertoo, että hänet tuotiin HVK:een kartoittamaan kansallista tarvetta suojavarusteille ja etsimään tarjoajia.

– En kuuna päivänä silloin olisi ajatellut, että eilen olisin löytänyt itseni Huoltovarmuuskeskuksen väliaikaisen toimitusjohtajan tehtävistä, Känkänen sanoi STT:lle lauantaina.

Hän kertoo, että oli vasta luomassa kokonaiskuvaa suojaintilanteesta, kun julkisuudessa nostettiin esiin tietoja suojavarustekauppoihin liittyvistä erikoisista yksityiskohdista. Känkänen ei kommentoi Jylhän ja Sarmasteen kautta solmittuja kauppoja, sillä niistä on käynnissä selvitys. Se luovutetaan TEMille tiistaina.

Yleisellä tasolla Känkänen sanoo, että myös HVK oli uuden tilanteen edessä suojainkysynnän räjähtäessä.

– Keskitetty hankintatoiminta ei kuulu HVK:n normaaleihin toimintoihin. Tämä on annettu poikkeusoloissa HVK:n hoidettavaksi, jolla on mahdollisuus valtion toimijana tehdä keskitettyä hankintatoimintaa.

