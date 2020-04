Mitä EU tekee seuraavaksi talouskriisin ratkaisemiseksi? Euroryhmä etsii sopua kolmiosaisesta paketista

Euroryhmän tämänpäiväisen kokouksen alku on viivästynyt. Odotetussa videokokouksessa EU-maiden valtiovarainministerit pyrkivät sopimaan seuraavista yhteisistä toimista koronaviruspandemian aiheuttaman talouskriisin taltuttamiseksi.

Kokouksen piti alun perin alkaa kello 16 Suomen aikaa. Euroryhmän puheenjohtajan tiedottajan mukaan kokouksen valmisteluun tarvittiin vielä lisäaikaa, ja kokous on alkamassa kello 17 Suomen aikaa.

Euroryhmän puheenjohtaja Mario Centeno on ennakoinut, että ratkaisuksi sommitellaan kolmiosaista pakettia, joka olisi kooltaan noin 500 miljardia euroa. Pakettiin kuuluisi Euroopan kriisirahaston EVM:n käyttö, Euroopan investointipankin takausvaltuuksien nosto sekä komission ehdottama lainaohjelma työpaikkojen turvaamiseksi.

– Se on todennäköisesti kaikkein kookkain ja kunnianhimoisin paketti, mitä euroryhmässä on koskaan valmisteltu, Centeno arvioi videokommentissaan kokouksen alla.

Centeno toivoo selkeää sitoumusta

Centenon mukaan on tärkeää suojella koronatilanteen pahiten koettelemia sekä varmistaa, että EU:n sisämarkkinat selviävät kriisistä vahingoittumattomina.

– Vetoan ministereihin, että he tekevät selkeän sitoumuksen koordinoidusta ja kookkaasta toipumissuunnitelmasta, Centeno sanoi ja korosti tilanteen poikkeuksellisuutta.

Euroryhmän kokoukseen kohdistuu suuria odotuksia, sillä EU-maat eivät ole vielä onnistuneet löytämään yhteistä säveltä seuraavista taloustoimista. Toissa viikolla EU-maiden johtajat antoivat euroryhmälle tehtäväksi löytää pääsiäiseen mennessä ehdotuksia uusista yhteisistä keinoista.

Kriisirahasto EVM:n käytöstä ei esimerkiksi ole vielä löydetty täyttä yksimielisyyttä. Ministerit todennäköisesti keskustelevat pitkään muun muassa siitä, millaisia ehdollisuuksia EVM:n käyttöön liitetään.

Eripuraa yhteisestä velasta

Nähtäväksi jää, kuinka suuren roolin niin sanotut koronabondit eli yhteiset velkakirjat saavat valtiovarainministerien keskustelussa.

Euroryhmän kokouksen alla ranskalainen sisämarkkinakomissaari Thierry Breton ja italialainen talouskomissaari Paolo Gentiloni vetosivat yhteisessä kirjoituksessaan jäsenmaihin, jotta nämä osoittaisivat päättäväisyyttä ja innovatiivista henkeä.

Komissaarit nostivat esiin ratkaisuehdotuksen eurooppalaisesta rahastosta, joka voisi tarjota pitkäaikaisia velkakirjoja.

Yhteistä velkaa kannattavat erityisesti Italia, Espanja ja Ranska, kun taas esimerkiksi Saksa ja Hollanti ovat ajatusta vastaan.

Myöskään Suomi ei ole innostunut ajatuksesta ottaa yhteisvastuullista velkaa. Valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk.) ei ole ennättänyt ennakolta kommentoimaan STT:lle odotuksiaan euroryhmän kokouksesta.

Euroryhmän kokousta käsiteltiin eilen eduskunnan suuressa valiokunnassa. Valiokunnan saamassa valtiovarainvaliokunnan lausunnossa todetaan, että ”poikkeustilanteessakaan ei tulisi kumota maiden omaa vastuuta talouspolitiikkansa hoidosta eikä lisätä yhteisvastuullista velkaa”.

Perustuslakivaliokunnan lausunnossa puolestaan nostetaan esiin, että EVM:n käytössä tulee toteuttaa ehdollisuus ”EVM-sopimuksen edellyttämällä tavalla, suhteuttaen se kriisin erityisluonteeseen sekä rahoitustuen määrään ja laina-aikoihin”.

