MT: Ukraina ei enää päästä kansalaisiaan kausityöhön ulkomaille – Suomeen ehti saapua vain yksi kausityölento

Kausityöntekijöiden saaminen suomalaisille maatiloille koronakriisin aikana vaikeutuu entisestään. Sanomalehti Maaseudun Tulevaisuuden (MT) mukaan Ukrainan hallitus on päättänyt, ettei se päästä kansalaisiaan lähtemään kausitöihin ulkomaille. Päätös ei koske vain Suomea.

– Meidän omalta Ukrainan suurlähetystöltä tuli juuri tieto, että meidän ensi ja seuraavan viikon lennot eivät pääse lähtemään Ukrainasta Suomeen, sanoo kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio maa- ja metsätalousministeriöstä MT:lle.

Ukrainan hallituksen päätös tarkoittaa, että kausityölennot Ukrainasta Suomeen päättyvät toistaiseksi.

Suomeen on ehtinyt koronakriisin aikana saapua vain yksi lentokoneellinen kausityöntekijöitä Ukrainasta. MT:n mukaan torstain lennolla Suomeen tuli 186 kausityöntekijää Ukrainasta.

– Enempää väkeä emme Ukrainasta tule saamaan ainakaan toistaiseksi. Nyt pitää tehdä ripeitä ratkaisuja, sillä kasvintuotannon kevättyöt on saatava äkkiä käyntiin, Husu-Kallio sanoo.

Hänen mukaansa on selvää, että kevään töihin tarvitaan nyt lisää kotimaista työvoimaa.

Suomi oli valmistautunut ottamaan maahan noin 1 500 alkutuotannon kausityöntekijää muun muassa maatiloille ja puutarhatiloille. Heistä enemmistö eli noin kaksi kolmasosaa oli tarkoitus olla ukrainalaisia.

Maatiloilla ja metsätaloudessa olisi tarvetta vielä suuremmalle määrälle kausityövoimaa. Ulkomailta saapuvien 1 500 kausityöntekijän on ollut tarkoitus helpottaa tilannetta erityisesti kokeneen työvoiman osalta.

