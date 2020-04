Ari Aaltoa alkoi ottaa rankasti päähän kymmenisen vuotta sitten, kun hän pyöräili keväisenä lauantaina kotikulmillaan Muurlassa: Kiskontien varsi oli täynnä roskia.

– Keräsin roskat pois ja olin kiukkuinen. Sitten sain ajatuksen siivoustalkoista, Aalto muistelee.

Siitä lähtien Muurlassa on siivottu teiden varsia talkoilla joka kevät. Niin tehtiin myös eilen. Aurinkoinen sää houkutteli paikalle runsaasti iloista porukkaa.

– Tavallisesti talkoissa on mukana parikymmentä ihmistä. Tällä kertaa oli 21. Tavoitteena on aina siivota reitit kirkonkylältä Kiskontielle ja 110-tielle sekä kirkolta Kaukolantielle, Aalto kertoo.

Hän jakoi aamukymmeneltä kirkonkylän M-marketin pihalla talkoolaisille välineitä ja ohjeita. Kaupungin puisto-osasto antoi jätesäkit ja lainasi 15 roskapihdit.

Vakiotalkoolaisiin kuuluva Alpo Mäkinen harmitteli, kun joku oli jo ehtinyt ”kaapata” hänen reittinsä.

– Koko perhe näköjään tarvitaan korvaamaan yksi asiantuntija, hän naureskeli Aallon listaa tutkiessaan.

– En kehtaa kovin lyhkästä pätkää ottaa, Mäkinen tuumasi tarjolla olleesta Koulutien ja Rannantien välisestä osuudesta.

– No, onhan siinä kaksi notkoa.

Harri Aaltonen lähti tien päälle jo varhain muitten menojensa takia.

– Olen ollut mukana monta kertaa ennenkin. Tämä on kevään hyvä teko, hän toteaa.

Rannantien ja Muurlan Lasin välin kuljettuaan mies oli poiminut jätesäkkiinsä peräti 20 jukurttipulloa.

– Juotavien jukurttien pulloja on heitetty tien poskeen ennätysmäinen määrä. Paljon löytyy myös tupakkiaskeja ja take away -kahvimukeja, hän huomauttaa.

– Pantillisia juomatölkkejä ei juurikaan löydy, vaan ne palautetaan hyvin kauppoihin.

Aaltonen ulotti urakkansa 110-tielle ja sen linja-autopysäkeille. Hän sanoo, että suurin osa teiden varsille kertyvistä roskista lentää autojen ikkunoista.

– Roskia on kuitenkin kokonaisuudessaan vähemmän kuin vielä muutama vuosi sitten. Kotitien risteyksestä Muurlan Lasille ehti monesti tulla täyteen jo kahdesta kolmeen jätesäkkiä, mutta tänä vuonna vain yksi.

Aaltonen sanoo löytäneensä takavuosina tien vierestä useita autonrenkaita ja kerran akunkin. Kerran tien poskessa oli sohvakin. Tänä vuonna mies siivosi pientareelta tavanomaisten roskien lisäksi pakoputken suojapellin. Talkoolaiset löysivät myös hylätyn vessanpöntön.

Mervi ja Juhani Virtasen tapaan monella talkoolaisella oli päällään heijastinliivi.

– Päätimme laittaa ne, kun liikenteen seassa kuitenkin liikumme, ensimmäistä kertaa talkoisiin osallistunut Mervi Virtanen toteaa.

– Lähdimme mukaan, kun ei ole muutakaan tekemistä! Koronakaranteeni on tehnyt sen, etteivät lapsetkaan tule lauantaisin syömään. Käymme kuitenkin lenkillä joka päivä, joten nyt päätimme yhdistää huvin ja hyödyn.

Virtaset ajoivat Kiskontielle ja lähtivät sieltä siivoamaan tien vartta kirkonkylälle päin.

– Tämä on hauska tapahtuma, kun muuten on vähän tylsää: jumpat on peruttu, uimahalliin ei pääse, kahvittelemassa ei voi käydä eikä ulkona syömässä, Mervi Virtanen manaa, mutta myöntää kotoilunkin olevan välillä ihan mukavaa.

Ahti Sandell oli siivoustalkoissa mukana toista kertaa ja nappasi seurakseen kotiseutuyhdistyksen puheenjohtaja Hanna-Maija Saarimaan.

– Tänä vuonna on pitänyt huomioida koronapandemian edellyttämät toimintatavat. Turvaväli on taattu, kun roskien kerääjät kulkevat tien eri laitoja. Samalla tapahtumasta tulee kuitenkin sosiaalinen, Ari Aalto huomauttaa.

Aulikki Randellin kanssa liikkeelle lähtenyt Maija-Liisa Tuominen varustautui urakkaan roskapihdeillä.

– Syvemmistä ojista tällä on helpompi poimia roskia, hän tietää.

– Olen ollut vissiin joka kerta mukana.

Aalto kertoo koululaisten osallistuneen useana vuonna talkoisiin. Tänäkin keväänä he osallistuivat koulun antaman ohjeistuksen mukaan. Koululaiset olivat keränneet perjantaina roskia kotiympäristöissään.

Lauantaina talkoolaiset jättivät roskasäkit tienpenkoille, joista Aalto kävi poimimassa ne autonsa peräkärryyn.

– Kuljetan ne Korvenmäen jätekeskukseen. Kaupunki maksaa jätemaksun.

Urakan päätteeksi talkoolaisille oli tarjolla kahvia ja mehua Aallon pihamaalla.

Muurlan tienvarret saatiin siivottua, mutta Ari Aalto oli havainnut kylällä uudenlaista roskaamista:

– Joku on ilmeisesti tyhjentänyt autotallinsa kirkon vieressä olevien molokkien ja Uffin keräyslaatikon väliin. Siellä on ympäristörikokseen asti kaikenlaista romua, hän harmittelee.