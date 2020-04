NBA-pelaajien palkat alenevat neljänneksellä, jos kauden keskeytys jatkuu

NBA-koripalloilijoiden palkat alenevat 15. toukokuuta alkaen 25 prosentilla, jos kausi on tuolloin keskeytyksissä.

Koripallon tähtisarja keskeytyi koronaviruspandemian takia maaliskuussa, eikä mahdollisesta jatkumispäivästä ole tietoa. Pelaajat ovat toistaiseksi saaneet täyden palkan, vaikka otteluita ei ole ollut yli kuukauteen.

Mikäli kausi pelataan loppuun, pelaajat saavat palkoistaan vähennetyt summat takaisin. Jos vain osa loppukaudesta pelataan, takaisin maksettava palkkaosuus suhteutetaan pelattujen otteluiden määrään.

NBA sopi palkkojen alentamisesta yhdessä pelaajayhdistyksen kanssa.

Seitsemän NBA-pelaajan koronavirustartunnasta on kerrottu julkisuuteen. NBA:n komissaari Adam Silver sanoi perjantaina, että luku on todellisuudessa suurempi, muttei mennyt tarkempiin yksityiskohtiin.

STT

