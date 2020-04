Netflix tuplasi tuottonsa, alkuvuonna uusia tilaajia kertyi yli 15 miljoonaa

Suoratoistopalvelu Netflixin vuoden ensimmäinen neljännesvuositulos on yli kaksinkertainen verrattuna samaan ajanjaksoon viime vuonna, selviää yhtiön julkaisemista tiedoista.

Yhtiö kertoo 709 miljoonaa dollarin tuotoista ja noin 5,8 miljardin dollarin liikevaihdosta.

Vuoden ensimmäisen kolmen kuukauden aikana tilaajien määrä on kasvanut 15,7 miljoonalla. Suoratoistopalvelulla on nyt lähes 183 miljoonaa tilaajaa.

Yhtiön mukaan on epäselvää, miten kasvanut työttömyys tulee vaikuttamaan sen liikevaihtoon jatkossa.

STT