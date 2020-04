Nokia ennakoi koronakriisin vaikuttavan toisella neljänneksellä – näkymiä ruuvattiin alaspäin koronan takia

Verkkolaitevalmistaja Nokia ennakoi, että koronakriisin vaikutukset tuntuvat sen tuloksessa vuoden toisella neljänneksellä. Ensimmäisellä neljänneksellä ei havaittu kysynnän laskua, mutta kuluvalla neljänneksellä osa asiakkaista saattaa harkita hankintojaan uudelleen, väistyvä toimitusjohtaja Rajeev Suri ennakoi. Monissa maissa saattaa myös ilmetä haasteita toimituksissa ja jakelussa.

– Uskomme toimialamme kestävän kriisiä melko hyvin, vaikka se ei olekaan sille immuuni, Suri sanoi tiedotteessa.

Yhtiön ensimmäisen neljänneksen oikaistu (ei-IFRS) liikevoitto oli 116 miljoonaa euroa oltuaan vuotta aiemmin 59 miljoonaa tappiolla. Liikevaihto laski kaksi prosenttia ja oli 4,9 miljardia euroa.

Nokia ruuvaa koronan takia tämän vuoden tulosnäkymiään alaspäin. Oikaistuksi liikevoittoprosentiksi ennakoidaan nyt 9 prosenttia, aiemman 9,5 prosentin sijasta. Vaihteluväli on 1,5 prosenttiyksikköä suuntaansa. Osakekohtaiseksi tulokseksi Nokia ennakoi nyt 0,23 euroa, aiemmin arvioidun 0,25 euron sijasta.

Etätyöt kasvattavat verkkoliikennettä rajusti

Koronapandemian johdosta Nokian henkilökunta on suureksi osaksi siirtynyt etätöihin. Surin mukaan tässä ei ole ilmennyt ongelmia.

– On ilahduttavaa, että vaikka suurin osa tutkimus- ja tuotekehityshenkilöstöstämme työskentelee kotoa käsin, emme ole havainneet tällä olleen mitään vaikutusta tuotesuunnitelmiimme, ja itse asiassa jotkin keskeiset ohjelmistoversiot etenevät edellä aikataulusta, Suri kiitteli.

Etätyön kasvu näkyy verkkoliikenteen määrässä rajuna kasvuna. Jo ennen koronakriisiä kasvua on ollut 30-45 prosenttia vuodessa, mutta koronasta tuli uusi sysäys.

– Nokian operaattoriasiakaskunnan liikennemäärien huiput kasvoivat 20-40 prosenttia rajoitustoimien piirissä olevilla alueilla vain yhden kuukauden aikana – helmikuun puolestavälistä maaliskuun puoleenväliin, Suri totesi.

STT

Kuvat: