Nokialle monen vuoden laitesopimus intialaisoperaattorin kanssa – AFP: kaupan arvo liki miljardi

Verkkolaitevalmistaja Nokia on solminut usean vuoden laitesopimuksen intialaisen mobiilioperaattori Airtelin kanssa.

Suomalaisyhtiö kertoo asiasta tiedotteessa. Sen mukaan sopimus vahvistaa Intian verkkokapasiteettia ja parantaa Airtelin kykyä siirtyä seuraavan sukupolven 5g-verkkoihin.

– Olemme työskennelleet läheisesti Airtelin kanssa vuosia, ja olemme onnellisia, että voimme jatkaa tätä pitkään kestänyttä yhteistyötä edelleen, Nokian väistyvä toimitusjohtaja Rajeev Suri kommentoi tiedotteessa.

Sopimuksen mukaan Nokia toimittaa maahan 300 000 uutta langattoman teknologian laitetta vuoteen 2022 mennessä.

Uutistoimisto AFP:n lähteen mukaan kaupan arvo on lähes miljardi dollaria, mikä vastaisi noin 900 miljoonaa euroa. Airtel on yksi Intian suurimmista operaattoreista, AFP kertoo.

Nokian kykyä selviytyä verkkolaitemarkkinoiden tulevaisuudessa oleellisessa 5g-kilpailussa on epäilty. Alkuvuodesta medioissa kerrottiin, että Euroopan suurin teleoperaattori Deutsche Telekom on kehottanut Nokiaa parantamaan 5g-tuotteitaan arvioituaan ne alan huonoimmiksi.

Viime syksyllä yhtiö kertoi 5g-investointeihin liittyvistä haasteista, joiden turvaamiseksi se keskeytti osingonmaksunsa.

STT

Kuvat: