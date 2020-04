Nordea: Yli 6 000 kotitaloudelle myönnetty asuntolainan lyhennysvapaata

Yli 6 000 suomalaiselle kotitaloudelle on myönnetty asuntolainan lyhennysvapaata Nordeasta sen jälkeen, kun pankki kertoi tarjoavansa koronakriisin vuoksi asiakkailleen kuusi kuukautta maksutonta lyhennysvapaata asuntolainoihin.

Pankki kertoo tiedotteessaan, että hakemuksia on viime viikkojen aikana vastaanotettu yli 13 000 ja niitä käsitellään lisättyjen käsiparien voimin. Jos hakemus on tehty ennen kuin seuraava lainanlyhennys näkyy erääntyvissä maksuissa, muutos ehditään toteuttaa.

Nordea kertoi kolme viikkoa sitten tarjoavansa koronakriisin vuoksi asiakkailleen kuusi kuukautta maksutonta lyhennysvapaata asuntolainoihin. Saapuneiden hakemusten määrä on sen jälkeen moninkertaistunut normaalitilanteeseen verrattuna, pankki kertoo.

Myös useat muut pankit tarjoavat koronakriisin vuoksi asuntovelallisille lykkäystä velanmaksuun kuluitta. Mahdollisuudesta on ilmoittanut Nordean ohella ainakin OP, Danske ja Oma Säästöpankki..

STT

