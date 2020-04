Nordean liikevoitto niiasi hieman alkuvuonna – ”talouden toipumiskykyä on liian aikaista arvioida”

Pankkikonserni Nordean liikevoitto laski tammi-maaliskuussa 599 miljoonaan euroon. Vuotta aikaisemmin vastaava luku oli 621 miljoonaa euroa.

Vastaavankaltaista laskua konsernilla oli liiketoimintansa tuotoissa. Liiketoiminnan tuotot olivat vuosineljänneksellä noin kaksi miljardia euroa, mikä on viisi prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Nordean konsernijohtaja Frank Vang-Jensen sanoo, että pankin tulokseen on oltava tyytyväinen koronaviruksen aiheuttamissa haastavissa markkinaolosuhteissa.

– Olemme edenneet suunnitelmien mukaisesti kohti taloudellisia tavoitteitamme haastavista markkinaolosuhteista huolimatta, ja olen tyytyväinen ensimmäisen neljänneksen tulokseemme. Korkokate nousi 5 prosenttia ja palkkiotuotot 4 prosenttia vuoden 2019 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna, Vang-Jensen sanoo tulostiedotteessa.

– Liiketoiminnan tuotot laskivat 5 prosenttia, sillä rahoitusmarkkinoiden viimeaikainen levottomuus vaikutti negatiivisesti nettotulokseen käypään arvoon arvostettavista eristä. Olemme vähentäneet kuluja suunnitelmien mukaisesti. Ne ovat pienentyneet 8 prosenttia, ja kulu/tuotto-suhde on näin ollen pysynyt ennallaan 57 prosentissa.

Lainanlyhennysvapaita ja etätöitä

Vang-Jensenin mukaan koronaviruskriisin kestoon ja sen taloudellisten vaikutusten laajuuteen liittyy yhä paljon kysymysmerkkejä, ja talouden toipumiskykyä on liian aikaista arvioida. Hän sanoo, että Nordea tekee kaikkensa auttaakseen asiakkaitaan, huolehtiakseen työntekijöidensä turvallisuudesta ja pitääkseen pankin toiminnan käynnissä.

Pankki on esimerkiksi tarjonnut asiakkailleen lainanlyhennysvapaata ja saanutkin jo yli 60 000 lyhennysvapaahakemusta. Pelkästään maaliskuussa niitä tuli yritysasiakkailta yli 13 miljardin euron arvosta. Yli 70 prosenttia Nordean työntekijöistämme on tällä hetkellä etätöissä.

– Olemme sitoutuneet saavuttamaan vuodelle 2022 asettamamme taloudelliset tavoitteet. On liian aikaista tehdä johtopäätöksiä covid-19-pandemian taloudellisista seurauksista, mutta olemme varautuneet tekemään toimenpiteitä taloudellisten vaikutusten pienentämiseksi, kun aika on oikea, Vang-Jensen jatkaa.

STT

Kuvat: