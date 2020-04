Pienillä tytöillä on usein ihmeellinen taito kietoa isä pikkusormensa ympäri.

Muurlassa asuva Unna Vigelius, 4, on tästä oivallinen esimerkki.

Unnan isä Lauri Vigelius rakensi tyttärensä barbeille ensin hienon kaksikerroksen nukkekodin Ikean Kallax-kaapista.

Barbien koti alkoi kaivata laajennusta, ja talolle alettiin suunnitella kolmatta kerrosta yhdessä pikkuneidin kanssa.

– Se lähtikin sitten vähän lapasesta, Lauri Vigelius nauraa.

Unnan isoäiti asuu hienossa vanhassa maalaistalossa. Siitä syntyi idea hirsipintaisesta mökistä, jossa olisi harjakatto ja takka.

Nukkekotirakentajille on tarjolla vaikka minkälaisia valmiita rakennussarjoja. Niiden mittakaava on barbitaloon kuitenkin väärä, eikä muovisista materiaaleista ei saa mitenkään perinteisen näköistä rakennusta.

Vigelius lähti nikkaroimaan kotia itse. Rakennuksen seiniksi hän alkoi sahata tuuman paksusta lattialaudasta pieniä ”hirsiä”, joiden pinta veistettiin puukolla aidon näköiseksi. Samasta tavarasta syntyi oikean mallisia kattoparruja, joiden päälle tehdään vielä tuet kattoa varten.

Hirsiseinät maalattiin edelliskesältä yli jääneellä terassiöljyllä, jonka sävy oli juuri oikea.

Talon ulkovuoraus on tehty samalla periaatteella, mutta ”vaakalaudoituksella”. Talo on ulkopuolelta vaaleanpunainen ja ikkunanpielet valkoiset.

– Puusta tekemisessä on omat haasteensa. Pienet listat halkevat helposti, Lauri Vigelius sanoo.

Lopputuloksen piti olla kuitenkin vahva, sillä kodin pitää kestää kovaa käyttöä. Hirsiseinä on koottu liimaamalla, ja ulkovuorauksessa on käytetty lisäksi paineilmalla ammuttavia niittejä.

– Tilaajan käyttö on välillä aika rajua, ja varsinkin pikkuveli Veikko tykkää testata tuotteen rajoja, isä kertoo.

– Unna pitää talon hienossa järjestyksessä ja siistinä, ja kaksivuotias Veikko sotkee parhaansa mukaan, perheen äiti Iinu Uppala määrittelee lasten työnjaon.

Hirsimökkiin haluttiin vuolukivitakka. Sitä varten Unnan pappa kävi keräämässä louhokselta pussillisen sormen kynnen kokoisia kiviä.

Kivet pestiin kylpyhuoneessa, ja niistä valittiin sopivimmat takkaan. Lauri Vigelius rakensi takalle rungon, maalasi sen mustaksi ja kiinnitti pintaan kiviä silikonilla.

– Tein ensin koepinnan, ja kokeilin, miltä se näyttää. Rakensin takan useammassa osassa ja annoin sen kuivaa välillä, hän kertoo.

Takan pesässä on pieniä puita, ja tuli loimottaa taustalla. Loimotus tulee led-valosta, joka on piilotettu puiden taakse.

Hirsitaloon valoa tuovat tyylikkäät seinäkyntteliköt. Nekin ovat omaa tuotantoa.

– Hain vesijohtoliikkeestä valmiita mutkia, joista tuli kynttelikön runko. Kynttilä on vesijohtoputkea, jonka maalasin valkoiseksi. Niiden alla on jalkana prikka, joka on hakattu kuperaksi, Vigelius kertoo.

Lyhtyjen vaatima sähkö tulee muuntajasta. Sähköjohdot on kätketty seinärakenteen sisälle, ja johto tulee ulos lattian rajasta talon takaa.

Mökin lattialle levitetyt matot ja sängyn vuodevaatteet ovat Iinu Uppalan tekemiä.

Hirsimökin kivijalkana toimii alumiinilista, joka pitää mökin paikallaan, kun ”laajennus” nostetaan alkuperäisen nukkekodin päälle.

Lauri Vigelius muistuttaa, että talo on vielä keskeneräinen. Katosta on valmiina vasta runko. Epävarmaa on, tuleeko lopullinen kate päreistä, pellistä vaiko tiilestä.

Mökin kyljestä avautuu myös ovi. Se johtaa myöhemmin rakennettavalle terassille.

– Iskä, muistaksää, että sun piti tehdä vielä se terassi, Unna muistuttaa kesken leikkiensä.

Lauri Vigelius sanoo rakentaneensa hirsistä barbimökkiä alkuvuodesta asti. Hän aloittaa nikkarointinsa usein illalla siinä kohtaa, kun lapset ovat menossa nukkumaan.

– Teen aika paljon töitä kotona, ja työhuoneessa olen saanut tehdä tätäkin rauhassa, hän sanoo.

Vigelius tekee työkseen av-suunnittelua eli suunnittelee, ohjelmoi ja myy ääntä, kuvaa ja mekaniikkaa.

F-Musiikki Oy:ssä työskentelevä mies oli mukana uusimassa Salohallin äänentoistoa. Nyt työn alla on kolme koulua, joiden liikuntasaliin, aulaan ja näyttämölle suunnitellaan muunneltavaa valaistusta ja äänentoistoa.

– Ennen olin enemmänkin asennuksissa mukana, ja käsillä tekeminen on lähellä sydäntäni. Barbitalon tekeminen on mukavaa vastapainoa työlle, hän sanoo.

Koska Unnan nukkekoti on lopullisesti valmis, siitä ei ole vielä tietoa.

– Tässä ei ole mitään aikataulua, mutta kieltämättä tilaaja käy välillä vähän patistelemassa, että onko se valmis jo.

Nikkarointi ei lopu barbikodin valmistumiseen. Uusia suunnitelmiakin on jo vireillä.

– Veikolle on jo vähän suunniteltu pikkuautoille tarkoitettu parkkitaloa, jossa autot kulkisivat sähkötoimisella hissillä, Vigelius paljastaa.