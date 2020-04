Nuoret pitävät työtä tärkeänä, mutta sen on oltava omien arvojen mukaista – naiset ovat miehiä huolestuneempia tulevaisuudestaan

Nuoret ovat sitoutuneita työhön ja kokevat sen merkityksellisenä, erityisesti silloin, jos toimivat yrittäjinä, kertoo tuore Nuorisobarometri.

Sukupuolten välillä on kuitenkin selkeitä eroja. Nuoret naiset ovat nuoria miehiä huolestuneempia työhön ja työelämään liittyvissä näkemyksissään. He myös kokevat miehiä useammin huolta jaksamisestaan.

Yhdeksän kymmenestä nuoresta haluaa työn olevan omien arvojen mukaista.

– Työllä on oltava jotain annettavaa nuorelle itselleen. Koska työhön kohdistuu paljon odotuksia, ei liene ihme, että lähes puolet opiskelijoista kokee ammatinvalinnan stressaavaksi ja joka kolmas suorastaan pelottavaksi, toteaa Nuorisobarometrin toisen julkaisijan Valtion nuorisoneuvoston puheenjohtaja Elisa Gebhard tiedotteessa.

Mieluummin työtä kuin tukia

Vain harva nuorista ajattelee, että mikä tahansa työ kelpaa, kunhan siitä maksetaan riittävästi. Työ ei olekaan nuorille ainoastaan toimeentulon lähde, ja selvä enemmistö torjuu väitteen siitä, että ollakseen onnellinen ei tarvitse tehdä työtä.

Kolme neljästä vastaajasta sanoo ottavansa mieluummin työtä kuin elävänsä tukien varassa, vaikka työn vastaanottaminen ei nostaisi ansiotasoa.

Sitoutuminen työhön näkyy myös siinä, että yli puolet nuorista on valmis lykkäämään perheen perustamista työhön liittyvien syiden takia, mutta vielä useampi on valmis luopumaan työtilaisuudesta perhesyiden takia.

Naiset ahdistuvat helpommin

Barometrin mukaan työelämään liittyvät asenteet ja arvot ovat sukupuolittuneita. Naiset kokevat työnsä henkisesti raskaaksi, ja he myös ahdistuvat työasioista vapaa-ajallaan yleisemmin kuin miehet.

– Nuoret naiset kokevat asemansa työmarkkinoilla monin tavoin riskialttiimmaksi kuin nuoret miehet, summaa toinen Nuorisobarometrin toimittajista, Nuorisotutkimusverkoston tutkimuspäällikkö Lotta Haikkola tiedotteessa.

Nuoret miehet suhtautuvat myös naisia luottavaisemmin omaan työuraansa. Lähes yhdeksän nuorta kymmenestä pitää todennäköisenä vakituisen työn saamista omalla työurallaan, mutta miesten usko siihen on vahvempaa kuin naisten.

Naisista myös suurempi osa on huolissaan siitä, onko heillä ylipäätään töitä tulevaisuudessa.

Nuorisobarometri on vuosittain ilmestyvä julkaisu, joka mittaa nuorten arvoja ja asenteita.

STT

