OAJ: Opetustyön ja kouluarjen asiantuntijoiden näkemyksiä ei kysytty

Opetusalan ammattijärjestö OAJ vaatii viranomaisilta mahdollisimman toteuttamiskelpoisia ohjeita opetuksen järjestäjille, rehtoreille ja opettajille. Järjestö haluaa taata koulujen turvallisuuden ja riskiryhmistä huolehtimisen, kun peruskouluissa palataan taas kauttaaltaan lähiopetukseen hallituksen ilmoituksen mukaisesti toukokuun 14. päivästä alkaen.

OAJ on kannattanut peruskoulujen pitämistä kiinni lukuvuoden loppuun. Tiedotteessaan järjestö kertoo, ettei valtioneuvoston tilannekeskus ole kysynyt opetustyön ja kouluarjen asiantuntijoiden näkemyksiä poikkeustilan aikana, vaan päätöksessä painottuu terveysviranomaisten kanta.

– Meistä asiassa olisi pitänyt käyttää kokonaisharkintaa eli huomioida myös opetukselliset näkökulmat ja opetusalan asiantuntemus, sanoo OAJ:n koulutusjohtaja Heljä Misukka tiedotteessa.

Misukka on kuitenkin tyytyväinen ministerin selkeään kantaa siitä, että lähiopetukseen siirtymisen jälkeen etäopetus loppuu.

– Opettajien päivät ovat etäopetuksen aikana venyneet todella pitkiksi. Ei olisi mitenkään mahdollista hoitaa samalla lähiopetusta ja vastata kotona olevien oppimisesta, hän toteaa.

Järjestö vaatii myös kunnollisia ohjeita varhaiskasvatukseen, jossa opettajat ovat koko kriisin ajan olleet lähiopetuksessa.

OAJ kertoo saaneensa koronaepidemian aikana sadoittain tavallista enemmän yhteydenottoja jäseniltään, jotka ovat olleet huolissaan omasta, läheistensä ja lasten turvallisuudesta. Lisäksi jotkut vanhemmat ovat ilmoittaneet sekä OAJ:lle että opettajille, etteivät he aio päästää lastaan kouluun.

