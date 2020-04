Ympäristövaikutusten arviointimenettely ei ole tarpeen Salon itäisen ohikulkutien jatkeen ja kantatie 52:n parannushankkeessa. Näin toteaa Salon rakennus- ja ympäristölautakunta, joka antoi asiasta lausunnon Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Ely tekee parhaillaan yvan soveltamisen tarveharkintaa hankkeen osalta.

Lautakunta toteaa, että hanke sijoittuu kaupunkialueelle eikä muuta ympäristöä merkittävästi. Tien paikka on näkynyt maastossa jo vuosikymmenten ajan. Se on merkitty maakuntakaavaan ja kaikkiin alueen yleiskaavoihin, joten ympäristövaikutuksiin on voitu varautua suunnitelmissa ja rakentamisessa.

Täysin uusien tieosuuksien pituus on alle 2,5 kilometriä. Alueella ei ole luontoarvoja, jotka häiriintyisivät uudesta tielinjauksesta. Tiehanke ei nosta öljyonnettomuuden riskiä eikä kasvata Salonjoen pilaantumista.

Lautakunta toteaa hankkeella olevan ympäristön kannalta merkittäviä positiivisia vaikutuksia, koska sen avulla raskas liikenne siirtyy pois Salon keskustan liikennevalo-ohjatuista risteyksistä. Ajoneuvojen päästöt ilmaan vähenevät, kun Helsingintieltä Somerontielle voidaan kulkea ilman pysähdyksiä.

Noin 47 hehtaarin suunnittelualue rajautuu ohikulkutien uuden linjauksen osalta pohjoisessa Somerontien tiealueeseen ja Myllyojaan, kaakossa ja idässä Mahlakankareen asuinalueeseen sekä teollisuusalueeseen, lännessä Palometsän asuinalueeseen ja etelässä Pahkavuoren asuinalueeseen sekä liikerakennusten alueeseen.

Anjalan ja Palometsän välistä tieosuutta ennustetaan kulkevan noin 3 000 ajoneuvoa vuorokaudessa, joten alueen melu tulee lisääntymään. Ympäristöterveydenhuolto muistuttaa asian huomioimisesta meluntorjunnassa. Kaavaselostuksessa ohikulkutielle, Helsingintien ja Inkereentien rampille sekä joen ylittävälle sillalle esitetään rengasmelukaiteita.