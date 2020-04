Öljyn hinta nytkähti nousuun, kun tuottajamaat pääsivät sopuun tuotannon vähentämisestä

Öljyn hinta on noussut markkinoiden auettua maanantaina Aasiassa. Tärkeimmät öljyntuottajamaat sopivat sunnuntaina öljyntuotannon vähentämisestä toukokuun alusta lähtien.

Viitelaatu WTI:n hinta oli noin viiden prosentin nousussa ja sen tynnyrihinta oli 23,94 dollaria. Brent nousi 4,2 prosentilla 32,83 dollariin.

Öljyn hinta on pudonnut pohjamutiin koronaviruspandemian sekä Saudi-Arabian ja Venäjän välisen hintasodan takia. Sunnuntaina tärkeimmät öljyntuottajamaat sopivat, että tuotantoa leikataan 9,7 miljoonaa tynnyriä päivässä toukokuusta lähtien. Tuotantovähennyksillä halutaan vahvistaa öljyn hintaa.

Leikkaukset vastaavat noin 10:tä prosenttia maailman öljyntuotannosta. Öljyntuottajamaiden järjestön Opecin pääsihteeri Muhammad Barkindo nimitti leikkauksia historiallisiksi.

Asiantuntijat kuitenkin epäilevät, etteivät nyt sovitut leikkaukset riitä ratkaisemaan ylitarjonnan ongelmaa ja vakauttamaan energiamarkkinoita. Koronaviruspandemia on vähentänyt maailmanlaajuista öljyn kysyntää yli kolmanneksella.

STT

