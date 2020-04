Öljyn hinta on lähtenyt nousuun aamutuimaan – myös pörssit plussalla

Raakaöljyn hinta on kohonnut aamukaupankäynnissä. Pohjanmeren Brent-laadun kesäkuun toimitusten hinta liikkuu lähes 21,50 dollarissa tynnyriltä, mikä tarkoittaa noin prosentin nousua keskiviikon päätöslukemasta.

Yhdysvaltain viitelaadun WTI:n kesäkuun toimitusten hinta on kohonnut 7 prosenttia vajaaseen 15 dollariin.

Aasian pörsseissä on nähty lievää nousua. Tokion pörssi oli lounastauolla 0,7 prosenttia ja Hongkongin pörssi 0,3 prosenttia plussalla.

New Yorkin pörssin keskeiset indeksit päätyivät eilen noin 2 prosentin nousuun. Nasdaq-pörssi kohosi noin 3 prosenttia.

STT

Kuvat: