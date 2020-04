Öljyn hinta sukelsi taas alhaisimmalle tasolleen pariinkymmeneen vuoteen

Öljyn hinta on jatkanut rajua laskuaan. Yhdysvaltain markkinahinta West Texas Intermediate putosi Aasian aamukaupankäynnissä maanantaina yli 20 prosenttia ennen kuin se elpyi hieman.

Hinta käväisi alimmillaan alle 15 dollarissa tynnyriltä ja asettui sitten vajaaseen 16 dollariin. Taso on alhaisin sitten 2000-luvun alun.

Myös maailmanmarkkinahinta Brent putosi hieman.

Öljyn hinta oli laskussa Venäjän ja Saudi-Arabian hintasodan takia jo ennen koronaviruksen leviämistä pandemiaksi. Hinta on sittemmin syöksynyt koronaviruksen romahdutettua kysynnän ympäri maailman.

Ylitarjonnan vuoksi öljyvarastojen kapasiteetti Yhdysvalloissa uhkaa loppua.

Aiemmin tässä kuussa Saudi-Arabia, Venäjä ja muut johtavat öljymaat pääsivät sopuun tuotantoleikkauksista pysäyttääkseen hintojen syöksyn. Maat sopivat leikkaavaansa tuotantoaan 10 miljoonalla tynnyrillä päivää kohti.

Kysyntä on silti talouden alamäen takia pudonnut niin rajusti, ettei tuotannon supistaminenkaan ole saanut pysäytettyä öljyn halpenemista.

