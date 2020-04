Öljyn hinta sukelsi taas, kun toiveet Opec-sovusta himmenivät

Öljyn hinta on jälleen lähtenyt reippaaseen laskuun maanantaiaamuna. Öljyntuottajamaiden Opec-ryhmän neuvottelut Venäjän ja muiden ei-jäsenten kanssa lykkääntyivät, mikä heikensi markkinoilla toiveita nopeasta ratkaisusta hintaongelmaan.

Yhdysvaltain markkinahinta (West Texas Intermediate) putosi Aasian kaupankäynnin alettua 5,7 prosenttia ja kansainvälinen markkinahinta (Brent) 4,3 prosenttia.

Öljyn hinta on pudonnut pohjamutiin viime viikkoina, kun tuotantoa on lisätty suurten öljyntuottajamaiden Venäjän ja Saudi-Arabian hintasodan takia samaan aikaan kun koronavirus on romahduttanut kysynnän.

Opec kokoontumassa torstaina

Viime viikon alussa öljyn hinta kävi alimmillaan sitten vuoden 2002. Viikon lopulla hinta lähti nousuun, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti uskovansa, että Venäjä ja Saudi-Arabia leikkaavat öljyntuotantoaan, ja maat ilmoittivat olevansa valmiita neuvottelemaan tuotannon leikkaamisesta. Maat kuitenkin antoivat ymmärtää, että suostuvat leikkaamaan tuotantoaan vain jos myös Yhdysvaltojen öljy-yhtiöt leikkaavat omaansa.

Venäjän, Saudi-Arabian ja Yhdysvaltain yhteistyö olisi historiallinen käänne energiapolitiikassa, sillä Yhdysvallat ei ole koskaan tavoitellut öljyn hintojen nousua.

Maanantaille kaavailtu Opecin ja muiden öljymaiden kokous kuitenkin lykkääntyi torstaille. Asiantuntijat ovat olleet muutenkin skeptisiä sen suhteen, että maat saisivat aikaan pikaisella aikataululla riittävän hyvän sopimuksen.

