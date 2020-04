Olympiakomitea tutki: Koronamenetykset liikunnalle ja urheilulle yli 81 miljoonaa euroa – Olympiakomiteassakin yt-neuvottelut

Koronaviruspandemian aiheuttamat taloudelliset menetykset liikunnalle ja urheilulle ovat vähintään 81 miljoonaa euroa, kertoo Suomen olympiakomitean jäsenilleen ja sidosryhmilleen tekemä kysely. Erityiskurimuksessa on urheiluseuratoiminta, jonka menetykset ovat yli 40 miljoonaa.

Olympiakomitea toivoo hätäapua ahdinkotilaan.

– Elinvoimainen seuratoiminta on suomalaisen liikunnan ja urheilun kivijalka. Yli 10 000 seurassa liikkuu ja urheilee yli 1,1 miljoonaa suomalaista. Emme voi antaa poikkeustilanteen tuhota tämän elinvoimaisen seurakentän toimintaedellytyksiä. Liikunta- ja urheiluyhteisö on vedonnut urheiluministeriin ja esittänyt hätäapupaketin rakentamista. Toivomme, että asiassa edetään ripeästi, Olympiakomitean puheenjohtaja Timo Ritakallio toteaa tiedotteessa.

Poikkeusolot vaikuttavat myös Olympiakomiteaan. Ensi viikolla alkavat koko henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut.

– Olympiakomitean hallitus päätti käynnistää poikkeustilanteen aiheuttamasta työn vähenemisestä ja taloudellisista menetyksistä johtuvat koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut mahdollisista lomautustarpeista. Toteutuessaan lomautukset olisivat kestoltaan enintään 60 päivää, tiedote kertoi.

https://www.olympiakomitea.fi/2020/04/01/olympiakomitean-hallitustiedote-1-4-2020-koronaviruspandemialla-merkittavat-vaikutukset-liikuntaan-ja-urheiluun/

STT

Kuvat: