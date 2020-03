Onnistuuko joku höynäyttämään sinua? Tänään vietetään aprillipäivää

Juksaaminen ei välttämättä ole näissä oloissa kaikkien makuun, mutta tänään aprillipäivänä siihen on syytä yhtä kaikki varautua.

Huhtikuun ensimmäisenä päivänä on perinteisesti lupa narrata kanssaihmisiä leikkimielisesti. Puijauksen tekijä saattaa juonensa paljastaakseen toistaa lorun, jossa kehotetaan syömään silliä ja juomaan kuravettä päälle.

Aprillipäivä vaatii yleensä tarkkaavaista medialukutaitoa. Myös tiedotusvälineillä on ollut tapana höynäyttää lukijoitaan aprillipiloilla.

Aprilliperinne tunnetaan eri puolilla maailmaa, ja aprillihuijausten juuret juontavat ainakin keskiajalle.

STT

Kuvat: