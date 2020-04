Oppositio reagoi kehysriiheen: Petteri Orpo kummeksuu ravintoloiden tuen puutetta, Jussi Halla-aho pelkää tuen valumista vääriin käsiin

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kritisoi hallitusta siitä, että se ei kehysriihessä myöntänyt tukea kiinni määrätyille ravintoloille.

Orpo arvosteli hallitusta myös yrityksille suunnatun tuen pienuudesta. Hallitus myönsi yrityksille 450 miljoonaa euroa uutta tukea.

– Tämä ei auta yrityksiä akuutissa kassakriisissä, vaan edessä on konkurssiaalto ja paljon irtisanomisia, Orpo kirjoitti Twitterissä.

Orpo huomautti lisäksi, että hallitus lisäsi menoja kohteisiin, jotka eivät hänen mukaansa liity koronakriisiin. Lisäksi kokoomusjohtaja olisi toivonut, että välttämättömien menojen lisäksi hallitus olisi sopinut talouden palautumista edistävistä rakenteellisista uudistuksista.

Perussuomalaiset ovat useaan otteeseen vaatineet hallitusta jäädyttämään kehitysapumenot ja hiilineutraaliustavoitteen koronakriisin vuoksi. Puolueen puheenjohtaja Jussi Halla-aho toisti esityksen myös kehysriihen yhteydessä.

– Perussuomalaiset hyväksyy sen, että tilanne on muuttunut meistä riippumattomista syistä ja lisävelkaakin tarvitsee ottaa, mutta ennen kaikkea pitää pystyä panemaan asioita tärkeysjärjestykseen, Halla-aho sanoi STT:lle.

Koronakriisistä kärsivien yritysten tukeminen varsinkin palvelualalla on Halla-ahon mukaan selvää.

– Samaan aikaan täytyy pyrkiä rakentamaan sellaiset mekanismit, että rahaa ei valu mihinkään muualle kuin mihin sitä on tarkoitettu. Pelkona on aina se, että kun jaossa on rahaa, niin sille riittää vähemmän asiallisia ottajia.

Räsänen hautaisi oppivelvollisuusiän noston

Kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän puheenjohtaja Päivi Räsänen puolestaan toivoo, että hallitus neuvottelee lisätalousarviosta puolueiden kesken yli hallitus-oppositio-rajan.

– Koronakriisin hoitamiseksi otettava massiivinen velkataakka jää niin tämän kuin tulevien hallitusten vastuulle, Räsänen toteaa tiedotteessa.

Puolueiden välistä yhteistyötä haluaa myös keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen. Kurvinen toivoo, että tapa jakaa lasku koronakriisin hoidosta oikeudenmukaisesti löydettäisiin yli hallituksen ja opposition välisen rajan.

Kurvinen ja Räsänen kommentoivat omissa tiedotteissaan myös hallitusohjelman kohtaloa. Kurvisen mukaan on realismia ja vastuullista tunnustaa, että kaikkiin hallitusohjelman lupauksiin ei ole enää mahdollisuutta.

– Uskon, että tästä uudelleenarvioinnista päästään viimeistään syksyn budjettiriihessä sopuun, Kurvinen sanoo tiedotteessa.

Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Katri Kulmuni sanoi sunnuntaina Helsingin Sanomien haastattelussa, että hallitusohjelmalta on pudonnut pohja pois taloudellisesti koronakriisin myötä. Pääministeri Sanna Marin (sd.) on kommentoinut hallitusohjelman uudelleenarviointia toteamalla, että ohjelmaa ei perata kesken koronakriisin.

Räsänen sanoo, että hallituksen tulee irrottautua hallitusohjelmasta, mukaan lukien oppivelvollisuusiän korottamisesta. Varoja tarvitaan hänen mukaansa syrjäytyvien lasten ja nuorten tukemiseen. Koulujen etäopetus ja varhaiskasvatuksen keskeytymiset tuottavat tälle ”ennennäkemättömän tarpeen”.

STT

