Ortodoksien pääsiäistä vietettiin pääosin tyhjissä kirkoissa

Yli 260 miljoonan ortodoksin uskonnollista pääjuhlaa vietettiin sunnuntaina poikkeusoloissa, kun useimmat kirkot pidettiin pääsiäisenä suljettuina koronaviruksen takia.

Ortodoksikirkossa pääsiäistä vietetään viikkoa myöhemmin kuin muualla, gregoriaanisen kalenterin mukaan. Perinteiset keskiyön jumalanpalvelukset lähetettiin monin paikoin netissä, koska ohjeet koronaviruksen torjunnasta kieltävät monin paikoin kokoontumiset.

Moskovan patriarkka Kirill kehotti ortodokseja rukoilemaan kotonaan ja pysymään poissa kirkoista, kunnes hän jälleen sallii kirkkoon tulemisen. Venäjän presidentin Vladimir Putinin oli määrä jättää perinteinen pääsiäisjumalanpalvelus väliin ja käydä kappelissa virka-asuntonsa mailla.

Kirkot pidettiin auki Bulgariassa ja Georgiassa

Kaikkialla kirkkoja ei kuitenkaan ole suljettu. Bulgariassa ortodoksikirkot ovat avoinna, mutta jumalanpalvelukseen tulijoita vaaditaan käyttämään maskeja ja pitämään toisiinsa välimatkaa.

Valko-Venäjällä metropoliitta Pavel kehotti ortodokseja pysymään kotona, koska ”ihmishenki on rituaalia arvokkaampi”. Koronavirusta monesti vähätellyt presidentti Aleksandr Lukashenkooli eri linjoilla.

– Aion mennä kirkkoon. Se on perinteeni, presidentti ilmoitti.

Georgiassa kirkot pitivät ovensa auki, vaikka maassa on annettu tiukat eristysmääräykset koronaviruksen takia. Vaikutusvaltaisten uskonnollisten johtajien painostus sai hallituksen kuitenkin sallimaan pääsiäisjumalanpalvelukset. Pääkaupunki Tblisin kirkkoihin kerääntyi satoja ihmisiä.

– Olisin voinut jäädä kotiin katsomaan jumalanpalvelusta televisiosta, mutta todellista lohtua saan vain täällä pyhässä kirkossa, perusteli kirkkoon lähtenyt 58-vuotias LamaraZhvania.

Hän kertoi rukoilleensa, että koronavirusvitsaus päättyisi pian.

