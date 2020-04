Osa kunnista on keskeyttänyt syöpäseulonnat koronaepidemian vuoksi

Yli viidennes Suomen kunnista on keskeyttänyt kohdunkaulan syövän seulonnan koronavirusepidemian vuoksi. Myös rintasyövän seulontaa on huomattavasti vähennetty. Asia selviää Suomen Syöpärekisterin tekemästä kartoituksesta.

Suomessa seulotaan kohdunkaulan syövän ja rintasyövän lisäksi tietyillä paikkakunnilla suolistosyöpää.

Syöpärekisterin mukaan seulontakäytännöt ovat tällä hetkellä kirjavia. Syöpäseulontoja toteutetaan pääasiassa normaalisti useimmissa Suomen 310 kunnassa, mutta osassa toiminta on epidemian vuoksi kokonaan keskeytetty.

Ainakin 70 kuntaa on keskeyttänyt kohdunkaulan syövän seulontoihin kutsumisen. Sen sijaan pääkaupunkiseudulla sekä suurimmassa osassa muita kuntia seulonta jatkuu normaalisti.

Rintasyöpäseulontoja jatketaan harvennetuin aikatauluin ainakin pääkaupunkiseudulla. Osa kunnista on keskeyttänyt rintasyövän seulonnat kokonaan. Tampereen, Kuusamon, Raahen ja Varkauden seulonnat on keskeytetty, samoin Pohjois-Suomessa liikuteltavan seulontavaunun käyttö. Kartoituksen perusteella kuitenkin yli 200 kuntaa pyrkii jatkamaan niitä normaalisti.

Suolistosyöpää seulotaan toistaiseksi lähes normaalisti. Seulontaa toteutetaan pilottiluonteisesti 11 kunnassa. Näistä kolmessa kunnassa, Jyväskylässä, Tampereella ja Orivedellä, kutsujen lähettäminen on koronavirusepidemian vuoksi joko keskeytetty tai aiotaan keskeyttää.

Osallistuminenkin on vähentynyt

Sosiaali- ja terveysministeriö on ohjeistanut jatkamaan terveydenhuollon peruspalveluiden kiireetöntä toimintaa mahdollisuuksien mukaan. Ministeriöstä on sanottu myös, että seulonnan jatkamista tulee arvioida alueellisen epidemiatilanteen mukaan ja seulontamahdollisuus tulee järjestää asianmukaisesti mahdollisista toimintatauoista huolimatta.

Syöpärekisteri ennustaa, että muutoksia ja keskeytyksiä on kuitenkin tulossa lähiaikoina lisää.

Myös seulontoihin osallistuminen on koronaviruksen vuoksi selvästi vähentynyt, kerrotaan seulontoja järjestävistä kaupungeista.

Syöpärekisteri korostaa uusintakutsujen merkitystä. Seulontakutsu olisi tärkeää lähettää silloin, kun epidemia on laantunut ja sen mukanaan tuomia rajoituksia ryhdytään purkamaan.

– Seulontavuotta voi jatkaa vuoden 2021 kesään saakka, jotta kaikilla vuonna 2020 seulontaan oikeutetuilla on mahdollista osallistua seulontaan epidemiasta huolimatta, sanoo Suomen Syöpärekisterin seulontajohtaja Tytti Sarkeala tiedotteessa.

STT