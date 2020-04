Pääministeri Boris Johnsonista tuli poikavauvan isä

Britannian pääministeri Boris Johnson ja hänen kihlattunsa Carrie Symonds ovat saaneet perheenlisäystä. Pariskunnan ilmoituksen mukaan poikavauva syntyi lontoolaisessa sairaalassa tänä aamuna. Sekä äiti että lapsi voivat ilmoituksen mukaan hyvin.

Ilmoitus tuli hiukan yllättäen, sillä aiemmin oli kerrottu lapsen syntyvän vasta alkukesästä.

Johnson pääsi hiljattain itse pois sairaalasta saatuaan koronavirustartunnan. Hän sairastui vakavasti ja oli muutamia päiviä tehohoidossa.

Lapsi on parin ensimmäinen, mutta Johnsonin kuudes. Johnson on ollut aiemmin kaksi kertaa naimisissa, ja erosi edellisestä vaimostaan Marina Wheeleristä vuonna 2018.

Johnson, 55, ja Symonds, 32, kertoivat kaksi kuukautta sitten menneensä kihloihin ja odottavansa perheenlisäystä. Johnson on Britannian historian ensimmäinen pääministeri, joka elää avoliitossa.

STT

