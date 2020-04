Pääministeri Marin antaa eduskunnalle ilmoituksen koronakriisin hoidosta

Pääministeri Sanna Marin (sd.) antaa ilmoituksen koronakriisin hoidosta tänään eduskunnan täysistunnossa. Asian käsittelyyn on varattu aikaa korkeintaan kaksi tuntia. Pääministerin puheenvuoron jälkeen puhemies myöntää harkitsemassaan järjestyksessä vastauspuheenvuoroja.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo on pyytänyt pääministerin ilmoitusta koronakriisin hoidosta sekä sosiaali- ja terveysministeriön poliittisessa johtamisessa tehdyistä virheistä. Orpo sanoi eduskunnassa viime viikolla, ettei kokoomus halua esittää välikysymystä, sillä Suomi tarvitsee toimintakykyisen hallituksen. Hänen mukaansa on kuitenkin saatava selvyys asioiden hoidon tilaan erityisesti sosiaali- ja terveysministeriön osalta.

Hallitus kertoi viime viikolla ottavansa uuden strategian koronavirusepidemian hillitsemiseksi. Laajoista yhteiskunnallisista rajoitustoimista on tarkoitus siirtyä asteittain tehostettuun epidemian hallintaan. Marin linjasi, että Suomen hybridistrategia nojaa rajoitustoimien hallitun purkamisen ohella testaa, jäljitä, eristä ja hoida -ajatteluun.

Tänään hallituksen on STT:n tietojen mukaan määrä käydä neuvotteluja koulujen avaamisesta. Hallitus kokoontuu tiettävästi kello 17 keskustelemaan Säätytalolle.

STT

Kuvat: