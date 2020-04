Pääministeri Marin: Rajoitustoimista luopumisen aika ei ole aivan vielä

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan aivan vielä ei ole aika luopua koronaepidemian takia käyttöön otetuista rajoitustoimista. Tilanne vaatii hänen mukaansa kaikilta kestävyyttä ja jaksamista. Hallitus kuuntelee hänen mukaansa tarkasti sosiaali- ja terveysministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja yliopistojen asiantuntijoita.

Hän ei tarkemmin vastannut, milloin rajoitustoimista voitaisiin luopua.

Uudenmaan liikkumisrajoitus on voimassa ensi viikon sunnuntaihin. Marinin mukaan hallitus arvioi tilannetta koko maan epidemiatilanteen perusteella kuten perustuslakivaliokunta on edellyttänyt. Liikkumista Uudeltamaalta on rajoitettu pahemman epidemiatilanteen takia.

STT

