Pääministeri Marin suomii kuntia ja sairaanhoitopiirejä huonosta valmistautumisesta koronaepidemiaan – huonosti varautuneet haukkuvat pääministerin mielestä väärää puuta

Pääministeri Sanna Marin (sd.) suomii osaa kunnista ja sairaanhoitopiireistä huonosta terveydenhuollon kriisivarautumisesta.

Marin ottaa kantaa asiaan Twitterissä. Hän huomauttaa, että pandemiasuunnitelman mukaisesti terveydenhuollon yksiköillä tulee olla varmuusvarastossa vähintään 3-6 kuukauden normaalia kulutusta vastaava määrä suojaimia ja muita keskeisiä tarvikkeita.

Marinin mukaan osa toimijoista ei ole varautunut epidemiaan velvoitteittensa mukaisesti.

– Osa kunnista ja toimijoista etsii nyt valtiosta tai jopa elinkeinoelämästä syyllistä omaan heikkoon varautumiseensa, Marin kirjoittaa.

Pääministeri huomauttaa, että vastuu asianmukaisesta varautumisesta on jokaisella toimijalla.

Asiaan on ottanut kantaa myös sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.), joka totesi tiistaina, että pelkästään valtion hyvä varautuminen ei riitä tässä tilanteessa. Pekonen viittasi näkemyksellään kuntiin ja yksityiseen sektoriin, kuten hoivakoteihin.

Marin kirjoittaa tviitissään, että valtio on selvittänyt alkuvuoden aikana eri toimijoiden varautumista ja huoltovarmuusvarastossa olevan materiaalin tilannetta.

– Jo helmikuun alussa on tilattu lisää suojaimia, kun on käynyt ilmi, ettei kaikilla alueilla olla riittävästi varauduttu epidemiaan.

https://twitter.com/MarinSanna/status/1247792052332408833

STT

Kuvat: