Uudenmaan liikkumisrajoitus päättyy jo tänään – hallitus silti suosittaa, että ihmiset välttäisivät turhaa matkustamista

Hallitus on päättänyt kumota Uudenmaan liikkumisrajoituksen. Rajoitus päättyy jo tänään. Asiasta kertoi pääministeri Sanna Marin (sd.) tiedotustilaisuudessa. Muita rajoituksia jatketaan, ja Marinin mukaan hallitus myös suosittaa, että ihmiset välttäisivät kaikkea turhaa matkustamista.

– Suomeksi sanottuna, nyt ei ole aika lähteä mökille, Marin painotti.

Pääministeri sanoi, että sosiaali- ja terveysministeriön mukaan Uudenmaan liikkumisrajoitusta voidaan pitää tarpeellisena, mutta se ei ole enää välttämätön rajoitus valmiuslain edellyttämällä tavalla.

THL:n johtajan Mika Salmisen mukaan koronavirusepidemia on kehittynyt niin, että erot Uudenmaan ja muiden maakuntien välillä ovat pienentyneet.

– Rajoitustoimet ovat hidastaneet tautitapausten lisääntymistä, hän sanoi.

Sisäministeri Maria Ohisalon (vihr.) mukaan Uudenmaan rajoitusten valvominen on työllistänyt poliisia paljon. Operaatiota aletaan Ohisalon mukaan purkaa heti, mutta esteiden purkuun menee aikaa.

Hallitus ei ole antanut suositusta kangasmaskien käytöstä

Pääministeriltä kysyttiin tiedotustilaisuudessa, suositteleeko hallitus kangasmaskien käyttämistä julkisilla paikoilla.

– Hallitus ei ole tällaista suositusta käsitellyt tai antanut, Marin vastasi.

Marinin mukaan vastaavien suositusten antaminen tai antamatta jättäminen on terveysviranomaisten tehtävä. Hänen mukaansa hallitus saa ensi viikolla tilannearvion siitä, millä tavalla rajoituksia on syytä jatkaa tai missä aikataulussa niitä voi oikea-aikaisesti alkaa purkaa.

– Samassa yhteydessä käymme perusteellisen keskustelun siitä, onko tarpeen ottaa joitakin muita rajoitustoimenpiteitä käyttöön tai sellaisia toimenpiteitä, jotka parantavat sitä, että ihmiset eivät toisiltansa tautia saisi.

Marin kuitenkin korosti, että hallitus joutuu tekemään päätöksiä epävarmuuden keskellä.

STM:n arvio: Epidemian huippua ei ole vielä saavutettu

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki arvioi, ettei koronavirusepidemian huippua ole Suomessa vielä nähty. Arviot ovat, että epidemian huippu Suomessa asettuisi toukokuulle tai kesäkuulle. Toistaiseksi arvioihin liittyy kuitenkin vielä useiden viikkojen epävarmuutta.

Mallinnukset tarkentuvat, kun saadaan tietoa, kuinka paljon väestössä on kehittynyt viruksen vasta-aineita. Toinen tekijä on se, kuinka nopeasti uusia potilaita tulee sairaala- ja tehohoitoon.

STT

