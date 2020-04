Pääministeri Marin: Uusia rajoituksia harkitaan ensi viikolla – festivaalikesän kohtalo selvinnee vappuun mennessä

Pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoo, että hallitus käsittelee ensi viikolla koronakriisin rajoitustoimia. Esillä on sekä rajoitustoimien purkaminen, niiden mahdollinen kiristäminen ja tarve ottaa uusia toimenpiteitä purettavien tilalle.

– Me käymme tilannearviota läpi aina uusimman tiedon valossa joka meillä on, Marin sanoi Ylen Aamu-tv:n haastattelussa.

Keskusta on Iltalehden mukaan esittämässä kokoontumisrajoitusten tiukentamista viiteen ihmiseen, nyt voimassa olevan kymmenen sijasta. Marin ei ottanut esitykseen kantaa ja sanoi, että näitäkin päätöksiä tarkastellaan asiantuntija-arvioiden perusteella.

– Voi hyvin olla, että jos toisia rajoitustoimia puretaan, kenties tämä olisi sellainen, jota voisi ja pitäisi kiristää. Mutta vielä minulla ei tällaista tietoa ole. En lähde spekuloimaan tällä asialla ennalta.

Marinin mukaan pyrkimys on tehdä vielä huhtikuun aikana päätökset siitä, voidaanko kesällä järjestää festivaaleja ja muita suuria yleisötapahtumia. Nyt kielto järjestää yli 500 hengen yleisötapahtumia on voimassa toukokuun loppuun asti.

– On varmasti hyvä, että arviota tehdään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Me kuulemme ensi viikolla ensimmäiset arviot juuri siitä, mikä olisi oikea aika ja missä järjestyksessä rajoitustoimenpiteitä olisi syytä purkaa. Tätäkin tullaan osana kokonaisuutta tarkastelemaan.

Huoltovarmuuskeskus toiminut ”yksiselitteisesti väärin”

Huoltovarmuuskeskuksen toiminnasta Marin totesi, että se on yksiselitteisesti toiminut väärin, kun se ei ole tarkastanut riittävästi niiden toimijoiden taustaa, joiden kanssa se on asioinut.

– Ei tällä tavalla voi toimia, ja sen vuoksi Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja on viime viikolla eronnut. Tämä on hyvin yksiselitteistä. Tämä pitää perinpohjaisesti selvittää, Marin sanoi.

