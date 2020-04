Pääministeri pitää epidemiatilannetta yhä vakavana – koulujen avaamisesta päätös ennen toukokuun alkua

Pääministeri Sanna Marin (sd.) luonnehtii Suomen koronaepidemiatilannetta yhä vakavaksi. Hänen mukaansa Suomen on mahdollista siirtyä asteittain laajoista rajoituksista tehostettuun epidemian hallintaan. Kaikista toimista ei kuitenkaan voida luopua kerralla.

Pääministeri arvioi, että Suomessa voidaan siirtyä kohti normaalia elämää pikku hiljaa.

Koulujen ja päiväkotien mahdollisesta avaamisesta tehdään päätös jo ennen toukokuun alkua. Näin koulutuksen järjestäjät ehtisivät varautua lähiopetuksen järjestämiseen.

Etukäteen on arvioitu, että koulut avattaisiin vaiheittain. Hallitus joutuu puntaroimaan muun muassa sen välillä, kuinka tarpeellinen ja tehokas keino koulujen sulkeminen on epidemiatilanteen kehittymisen kannalta, vai olisiko lasten yhdenvertaisuuden näkökulmasta parempi avata kouluja asteittain ennen kesälomaa.

Ulos kriisistä

Hallitus on keskiviikkona päivittänyt strategiaansa koronaviruksen estämiseksi. Tavoitteena on yhä estää viruksen leviämistä, turvata terveydenhuollon kantokyky ja suojata riskiryhmiä.

Hallitus linjaa rajoitusten purkua 3. toukokuuta. Suomen tietä ulos koronakriisistä valmistelevan ryhmän näkemyksiä odotetaan sitä ennen.

Marin kertoi keskiviikon tiedotustilaisuudessa, että hallitus kerää mahdollisimman paljon tietoa päätöstensä tueksi.

Suomen tietä ulos koronakriisistä valmistelevan ryhmän puheenjohtaja on valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Martti Hetemäki ja varapuheenjohtajana sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila. Hallitus on pyytänyt ryhmältä suunnitelmaa rajoitustoimien purkamisesta vappupäivään eli ensi viikon perjantaihin mennessä.

