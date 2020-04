Pääsiäisviikosta tulossa aurinkoinen ja poutainen – alkuviikosta lämpimintä

Alkavasta pääsiäisviikosta on tulossa aurinkoinen ja suhteellisen poutainen.

Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Jari Tuovinen kertoo, että viikko alkaa lämpimänä ja muuttuu hieman viileämmäksi viikon edetessä koko maassa.

– Ensi viikolla näyttäisi tulevan vain yksi selkeä sadealue, ja tiistaina sekin liikkuu nopeasti Suomen yli itään.

Muutoin Tuovinen kertoo, että Norjan suunnalta tulevat sadealueet kuivahtavat nopeasti, eikä Suomen puolelle pitäisi tulla kuin rippeitä paikallisina sadekuuroina.

Lämpimimmät päivät ovat alkuviikosta, jolloin rannikon läheisyydessä lämpötilat voivat nousta yli 10 asteeseen. Paikoittaisesta pilvisyydestä johtuen lämpötiloissa voi olla kuitenkin selkeitä eroja.

– Tiistaina pitäisi olla viikon lämpimin päivä, sisämaassa voidaan päästä jopa 15 asteeseen.

Sää viilenee pääsiäispyhien edetessä

Pitkänäperjantaina tuulten kääntyessä sää viilenee.

– Lapissa voi perjantaina olla pikku pakkasta päiväsaikaan ja muualla maassa voidaan olla viiden asteen molempiin puolin.

Tuovinen kertoo, että etelässä jäädään perjantaina seitsemän asteen kohdille.

Vaikka koko maassa ollaan pääsiäisenä plussan puolella, ovat yöt edelleen kylmiä ja pakkasella.

– Lankalauantaina tullaan vielä muutama aste alaspäin pitkästäperjantaista.

Sunnuntaina lämpötilassa on hieman laskua lauantaista, ja toisena pääsiäispäivänä ollaan jo lähellä nollaa.

Yleisesti Tuovinen kertoo, että pääsiäisen sää on muutaman asteen kylmempää kuin normaalisti tähän vuodenaikaan.

– Yleisilmeeltään sää on kuitenkin pääsiäisenä aurinkoinen.

Tuovinen silti muistuttaa, että tarkkaa säätä on vaikea ennakoida viikon päähän.

STT

Kuvat: