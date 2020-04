Paavi pyysi antamaan köyhien maiden velat anteeksi koronaviruspandemian takia

Paavi Franciscus on vedonnut taistelujen keskeyttämisen ja köyhien maiden velkojen anteeksiannon puolesta pääsiäistervehdyksessään.

Koronaviruspandemiasta johtuen paavi toimitti pääsiäismessun tyhjässä Pietarinkirkossa, ja ihmiset saattoivat seurata sitä suoratoistona.

– Tänään ajatukseni kääntyvät ensisijaisesti niihin moniin ihmisiin, joiden elämään koronavirus on suoraan vaikuttanut: sairaisiin, niihin, jotka ovat kuolleet ja perheenjäseniin, jotka surevat rakkaidensa menettämistä ja joista jotkut eivät edes pystyneet jättämään jäähyväisiä, paavi sanoi.

Franciscus myös kehotti Euroopan maita solidaarisuuteen kriisistä selviämiseksi.

Yleensä paavi pitää pääsiäispuheensa Pietarinkirkon parvekkeella. Viime vuonna Pietarinaukiolle oli saapunut sitä varten noin 70 000 ihmistä. Nyt aukion sisääntuloreittejä vartioivat aseistautuneet poliisit suojamaskit kasvoillaan.

Myös useissa muissa maissa on jouduttu tänä pääsiäisenä turvautumaan poikkeuksellisiin järjestelyihin. Esimerkiksi Jerusalemissa uskonnolliset ja historialliset kohteet on suljettu yleisöltä viruksen leviämisen estämiseksi.

STT

