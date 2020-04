Paikun alku pahaan aikaan

Salon uuden paikallisliikenteen Paikun alku osui pahaan aikaan. Viime syksynä käynnistetty palvelu ei päässyt juuri sisäänajovaihetta pidemmälle, kun koronaepidemia hiljensi maailman ja lopetti liikkumisen.

Reilu vuosi sitten järjestetyn kilpailutuksen perusteella kaupungin reittejä ovat elokuusta alkaen ajaneet salolainen J. Vainion Liikenne, Tilausliikenne Raasepori ja Turun Linja-autoilijoiden osakeyhtiö. Salon kaduilla ja teillä on näkynyt Turun seudun Föli-liikenteestä tuttuja busseja.

Markkinaoikeus tutki Salon joukkoliikenteen hankinnan ja totesi, että väärin on toimittu. Ostoliikenne olisi pitänyt kilpailuttaa erityisalojen EU-hankintailmoituksella eikä hankintalain mukaisella ilmoituksella.

Liikenne jatkuu kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannerveden mukaan oikeuden päätöksestä huolimatta, ja kaupunki järjestää todennäköisesti uuden tarjouskilpailun.

Paikun idea on, että bussimatka maksaa saman pituudesta riippumatta.

Tällä hetkellä aikuisten kertalippu maksaa 3,30 euroa. Kausi- ja arvolipuilla matkustaminen tulee edullisemmaksi. Kaupunki kerää lipputulot ja maksaa liikennöitsijöille ajetuista vuoroista sopimuksen mukaan.

Laajassa Salossa joukkoliikennekään ei voi palvella koko aluetta tasapuolisesti. Siksi yhtenäinen ja pitkillä matkoilla huokea lipun hinta on järkevä ratkaisu.

Taajama-alueen joukkoliikennettä on Salossa vaikea saada toimimaan niin kuin suuremmissa kaupungeissa. Bussit kyllä liikkuvat aamusta iltaan, mutta ihmiset kulkevat muutamien kilometrin työmatkat ja hoitavat muutkin arkiset asiat mieluimmin omalla autolla. Ruuhkia ei ole, ja ilmaista pysäköintitilaa on yllin kyllin.

On hyvä, että paikallisliikenteeseen ei tule keskeytystä kilpailutuksen virheen takia. Paikun jatkoa tuskin kannattaa arvioida vielä tänä vuonna.

Toivottavasti tarjonta alkaa luoda kysyntää.