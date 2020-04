Paimiossa jumpataan nyt pihoilla ja parvekkeilla

– Jousta polvista! Jatka vielä! Ja päivää päivää, huikkaa erityisliikunnanohjaaja Matleena Koskinen jumppaohjeidensa sekaan, kun lisää jumppaajia tulee rollaattoreineen pihamaalle.

Paimiossa järjestettiin tiistaina parvekejumppa Apilatie 2–8:n kerrostalojen asukkaille. Koskinen toi musiikkivehkeet ja vahvistimen mukanaan, asettui talojen väliselle pihalle ja alkoi ohjata jumppaa mikrofoniin puhuen. Koleasta säästä huolimatta jumppaamaan saapui parikymmentä ikäihmistä.

– Ottakaa etäisyyttä, ettei olla ihan kylki kyljessä, Koskinen neuvoi.

Myös talojen parvekkeilla oli jumppaajia, muun muassa Esko Sipilä , joka teki jumppaliikkeitä parvekkeen kaiteesta kiinni pitäen.

– Idea parvekejumpasta on hyvä. Se on hyvä meille, jotka liikuntaa nyt tarvitsemme, Sipilä totesi.

Paimiossa vedetään parvekejumppia kaupunkilaisille nyt toista viikkoa. Idea syntyi, kun Paimion liikuntapalveluiden erityisliikunnanohjaaja Matleena Koskinen sai vinkkiä, että Imatralla ja Hämeenlinnassa on järjestetty korona-aikana parvekejumppia.

– Ajattelin, että sitä voisi kokeilla täälläkin. Sillä tavalla tavoitetaan niitä ikääntyneitä, jotka eivät ole netissä, ja samalla heidän tulee lähdettyä uloskin.

Koskinen oli yhteydessä Paimion vanhuspalveluihin, ja viime viikolla hän oli pitämässä jumppaa Paltantien Senioritalojen ja Paltanpuiston palvelukeskuksen pihalla sekä Valkojantie 6:ssa ja Jousikuja 4:ssä. Ihmisiä oli sekä pihalla että parvekkeilla.

– Vastaanotto oli todella hyvä. Naureskelinkin, että rikoimme kymmenen hengen rajoitusta, mutta onneksi pihalle pystyi levittäytymään. Ilmatkin olivat hyvät, mikä houkutteli ihmisiä mukaan. Myös puskaradio oli lähtenyt toimimaan hyvin, Koskinen kuvailee.

Eilen Koskinen kävi samoilla pihoilla jo toistamiseen, kun oli ensin käynyt Apilatiellä. Koskinen arvioi, että parvekejumppien pitämistä jatketaan ainakin toukokuun ajan. Myös lisää taloyhtiöitä saa ilmoittautua mukaan.

Apilatien kerrostalot lähtivät toimintaan mukaan oma-aloitteisesti. Apilatie 4:n taloyhtiön puheenjohtaja Kalevi Salo oli viime viikolla mukana jumppaamassa Senioritalojen pihalla ja sai Matleena Koskiselta idean.

– Matu oli puhunut siitä minulle jo useampaan kertaan, Salo toteaa.

Sitten Salo otti yhteyttä Apilatie 6:n taloyhtiön puheenjohtajaan Rauno Aaltoseen. Yhdessä miehet päättivät tarttua tilaisuuteen.

– Tämä on meidän mielestämme erittäin hyvä idea, kun ulkomaillakin kokoonnutaan parvekkeille laulamaan tai taputtamaan hoitajille. Ja on tärkeää, että me ikäihmiset pidämme huolta terveydestämme, emmekä pysyttele vain sisätiloissa, Aaltonen sanoo.

Salo ja Aaltonen hoitivat tapahtuman markkinoinnin eli kiinnittivät talojen ilmoitustauluille mainoksia ja kertoivat asukkaille tapahtumasta suullisesti. Lisäksi he vetivät pihalle sähköjohdon, jotta Koskinen sai äänentoistolaitteisiinsa virtaa. Kaikesta muusta huolehti Koskinen.

Tapahtuman aluksi Koskista odotti myös yllätys, sillä eilen oli hänen syntymäpäivänsä. Apilatien väki muisti häntä punaisilla ruusuilla ja lauloi hänelle onnittelulaulun.

– Kiitoksia! Halaisin, jos voisin, hän kiitteli.

Apilakatu 2–8:n asukkaat olivat tyytyväisiä parvekejumppaan, ja he haluavat sille jatkoa.

– Ilman muuta jatketaan. Ja kun ilmat lämpenevät, ajatuksenamme on järjestää talojen asukkaille myös yhteislaulua ja muuta yhteistä tekemistä, Aaltonen sanoo.

Matleena Koskinen kertoo, että Paimion kaupunki suunnittelee parvekejumppien lisäksi parvekekonserttien järjestämistä kaupunkilaisille.

– Katsotaan, jos saisimme parvekekonsertteja aikaan, kun äitienpäivä tulee. Äitienpäivä on varsinkin näissä poikkeusoloissa varmasti tosi tunteikas, hän toteaa.

Salossa Halikon vanhustenkotiyhdistys aikoi järjestää tiistaina Tammilehdon palvelukeskuksen asukkaille parvekekonsertin. Konsertti jouduttiin kuitenkin perumaan kylmän sään vuoksi ja siirtämään myöhäisempään ajankohtaan.