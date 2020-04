Palkat laskevat, kilpailu kiristyy – salolaisagentti Nisse Huttunen työskentelee muuttuneilla markkinoilla

Koronaviruspandemia myllertää urheilua ja mutkistaa eri tehtävissä toimivien ihmisten työtä. Tämän on saanut huomata myös salolainen pelaaja-agentti Nisse Huttunen.

– Moni seura ei pysty sanomaan ensi kauden budjetistaan mitään. Saksan Bundesliigassa kolme seuraa laittoi ovensa kiinni saman tien. Sieltä jää paljon pelaajia vapaille markkinoille, mikä taas vaikeuttaa muiden pelaajien työpaikan saantia, Huttunen valottaa.

Yksi pillit pussiin laittaneista seuroista oli itävaltalainen Alpenvolleys, jota maajoukkueen keskitorjuja Tommi Siirilä edusti päättyneellä kaudella. Siirilä on yksi Huttusen asiakkaista.

– Keskipalkka, jos sellaista on olemassakaan, putoaa. Jyvät erottuvat akanoista entistä paremmin tällaisessa tilanteessa, Huttunen kuvailee.

Huttunen ei ole kuullut, että Suomessa seuroja olisi luopumassa liigatoiminnastaan.

– Seuroissa tehdään töitä ja siellä on kova usko, että hommat jatkuvat. Budjetit tulevat kuitenkin putoamaan, mikä on huono asia. Jos seurojen sponsorit liittyvät hotelli- ja ravintola-alaan, eivät kassat niissä hirveästi kilise tällä hetkellä. Jää nähtäväksi, alkaako osa pelaajista käymään töissä pelaamisen ohella, Huttunen pohtii.

Pelaajien keskuudessa ei Huttusen mukaan vallitse suuremmin paniikkimielialaa tulevaisuudesta.

– Kaikki ovat sen verran fiksuja, että ajattelevat tämän asian järjellä. Normaalistihan kaudet olisivat vielä kesken tässä kohtaa monessa maassa. Valitsemisen mahdollisuus jää kuitenkin todennäköisesti pois. Jos pelaajalla on joskus ollut kaksi-kolme seuravaihtoehtoa, niin nyt kannattaa ottaa se ainoa vaihtoehto.

Huttunen näkee, että suomalaispelaajien on ensi kaudeksi vaikeampi päästä ulkomaille parista syystä.

– Kesän maajoukkuepelit jäävät kokonaan väliin. Ne ovat kuitenkin aina olleet niitä otteluita, joissa on ollut mahdollisuus näyttää tasonsa. Lisäksi Suomesta lähdetään oikeastaan aina parempaan liigaan. Nyt kilpailu niiden sarjojen pelipaikoista on kovempaa.

Huttusella on kertoa hyviäkin uutisia.

– Kyllä suomalaisia lähtee useampiakin ulkomaille vielä. Kahdesta neljään pelaajaa saattaa tehdä sopimuksen ulkomaille lähiaikoina.

Huttunen korostaa, että pelaajan taso määrittelee lopulta pääsyn ulkomaan kentille.

– Jos on hyvä ja tarpeeksi kova jätkä, kyllä pelipaikka löytyy. Ainoa asia on vain korvaus, mihin tämän hetkinen tilanne enemmän vaikuttaa.

Huttusen listoilta löytyy tällä hetkellä noin 70 miespelaajaa eri maista. Näistä noin puolet saattaa vaihtaa ensi kaudeksi seuraa.

– Nimilista vääristää vähän kuvaa työmäärästä. Osan kanssa hommat on jo niin sanotusti tehty, kuten Siltalan (Antti) tai Ojansivun (Olli-Pekka). He ovat jo palanneet takaisin Suomeen. Osa pelaajista on nuoria, jotka ovat vasta kehittymässä kotimaan liigoissaan.

Huttuselle on kertynyt vuosien varrella verkosto, joka helpottaa työntekoa.

– Partnereita on eri maissa, ja he tekevät työtä siellä. En ihan jokaisen pelaajan kaikkia asioita neuvottele.

Työkielenään Huttusella on suomen lisäksi englanti ja saksa.

– Myös käsimerkit ja 20 sanaa venäjää. Italiaa kuuntelen sujuvasti.

Huttunen saapui helmikuun loppupuolella normaalilta työmatkaltaan Italian Bolognasta Suomeen. Tuolloin koronaviruksen aiheuttama tartuntauhka alkoi realisoitua.

– Italia oli taikasana. Kävin koronatestissä Turussa. Ei ollut mitään, Huttunen kertoo.

Lukuisia lentopallopelejä kaudessa paikan päällä näkevä Huttunen kaipaa jo liveurheilun pariin.

– Klassikkopelejä ei jaksa katsoa jatkuvasti. Tuntuuhan tämä vähän hölmöltä, kun kevät on perinteisesti palloilulajien parhainta aikaa.

Vihdistä kotoisin oleva Huttunen pelasi itse ammattilaisurallaan kahdeksan kautta Saksassa, josta tuliaisina oli muun muassa kaksi mestaruutta. Suomessa Huttunen oli voittamassa Raision Loimussa SM-kultaa vuonna 1997.

Salossa Huttunen esiintyi liigauransa alkuvuosina Viestissä ja uransa lopussa Piivolleyssa, josta tuli vielä SM-pronssia 2007.

Nykyisin 46-vuotias Huttunen käy omien sanojen mukaan enää kesäisin Salo Volleyssa ”vähän loikkimassa”.

– Omaa uraa tulee muisteltua lähinnä silloin, kun näkee jonkun vanhan pelikaverin. Loimun mestarijoukkueen kanssa kokoonnumme kerran vuodessa, ja silloinkin muistelemme ne samat jutut, Huttunen naurahtaa.

Nisse Huttusen uran mieleenpainuvimmat pelikaverit

1) Marco Liefke

Saksan maajoukkuehakkuri Berliinin ajoilta. Pituutta 208 senttiä, painoa 115–120 kiloa. Pallo sai kyytiä pelatessa, mutta kentän ulkopuolella leppoisa nallekarhu, josta ei olisi voinut kuvitella, että on pallontappaja. Marco ihmetteli aina kesän jälkeen, että miten muut pysyvät kiloissaan ja hän vain lihoaa, vaikkei syö mitään.

2) Robert Kromm

Tuli nuorena poikana Berliiniin pelaamaan. 212–213-senttinen honkkeli. Meidän piti rakentaa joukkue niin, että meillä oli periaatteessa kaksi liberoa, jotka pystyvät nostamaan ja tämä sitten koikkelehtien lyömään. Ostettiin heti vuoden jälkeen Modenaan. Pelasi Venäjällä ja Italian liigassa monet vuodet. Oli aliarvostettu huippupelaaja. Italialaisena olisi yltänyt tähtipelaajan statukseen.

3) Jani Nuolimo

Pelikaveri Loimusta. Oli viimeisen päälle joukkuepelaaja. Jos joku kaveri pitäisi ottaa joukkueeseen pitämään omistaan huolta, niin hän olisi ykkönen siinä. Moni vastustaja vihasi Jania, oma joukkue puolestaan rakasti. Se oli hänen aseensa. Tukkamuodissa kävi läpi kaikki vuoron perään: rastat, kalju, siili, pitkät hiukset. Oli ehdoton väriläiskä.

4) Matti Juntura ja Olli Kunnari

Pelasin maajoukkueessa 1990-luvulta 2005:een, joten siihen mahtuu monen sukupolven pelaajia. Matti oli huikea pelaaja Suomessa. Olisi ollut sitä maailmallakin, muttei koskaan lähtenyt. Olli on minun silmissäni meidän ihan ylivoimaisimpia pelaajia. Hänestä näki jo nuorena, että kyse on tulevaisuuden huippupelaajasta. Erittäin arvostettu maailmalla. Suomeen palatessaan teki kentällä mitä halusi. Ns. ”kusetti” maailmanhuippujakin taitavana pelaajana.