Palvelualojen näkymät yhä synkemmät: arviolta 215 000 ihmistä lomautetaan, konkurssi uhkaa kymmenesosaa yrityksistä

Palvelualojen yritysten arviot koronakriisin vaikutuksista ovat muuttuneet yhä synkemmiksi, ilmenee työnantajaliitto Paltan tekemästä kyselystä yrityksille.

Kyselyn mukaan 78 prosenttia yrityksistä arvioi liikevaihtonsa laskevan huhti-toukokuussa. Liikevaihdon uskotaan putoavan keskimäärin hieman yli 30 prosenttia.

– Alkuvaiheessa koronakriisi koetteli erityisesti ihmisten liikkumiseen ja matkailuun liittyviä aloja sekä henkilökohtaisten palveluiden, tapahtumien, viihteen ja koulutusten tuottajia. Kriisin pitkittyessä se myös laajenee, ja vaikutukset alkavat realisoitua myös muilla palvelualoilla kuten asiantuntijapalveluissa huhti-toukokuussa, sanoo Paltan elinkeinopolitiikan johtaja Tatu Rauhamäki tiedotteessa.

Palta ennakoi liikevaihdon kasvavan vain yksittäisissä toiminnoissa kuten liikkeenjohdon konsultoinnissa ja ohjelmistopalveluissa.

Pääosa vähennyksistä toistaiseksi lomautuksia

Kyselyyn vastanneista yrityksistä kaksi kolmasosaa on lomauttanut tai tulee lomauttamaan työntekijöitä. Paltan mukaan lomautettavaksi joutuu arviolta noin 215 000 ihmistä.

Yritysten arviot irtisanomisten määrästä ovat pysyneet huomattavasti matalampina. Vastaajista kuusi prosenttia on jo tähän mennessä päätynyt irtisanomisiin ja 11 prosenttia ennakoi irtisanovansa väkeä seuraavien kahden kuukauden aikana.

Yrityksistä kahdeksan prosenttia sanoi olevansa kolmen kuukauden kuluttua konkurssiriskissä ja yksi prosentti uskoo lopettavansa toimintansa. Toisaalta 88 prosenttia yrityksistä ennakoi toimintansa jatkuvan myös kolmen kuukauden kuluttua. Neljä prosenttia ei osaa arvioida tilannettaan.

– Rajoitustoimien pitkittyminen heikentää yritysten uskoa tulevaan. Noin joka kymmenes yritys ei usko selviävänsä seuraavista kuukausista. Tämän takia rajoitusten vastuullisen purkamisen edellytyksiin on panostettava vahvasti, Rauhamäki sanoo.

Kysely tehtiin 17.-20. huhtikuuta, ja siihen vastasi 220 yrityksen toimitusjohtajaa. Vastaajayritykset työllistävät yhteensä yli 50 000 ihmistä.

STT