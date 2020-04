Pandemia voitetaan yhdessä

Koronapandemia on lyönyt polvilleen koko maailman. Kiinasta lähtenyt virus levisi nopeasti maasta toiseen, ja laittoi testiin nyky-yhteiskunnan valmiuden kohdata vaarallinen pandemia. Tulos on karu, virus onnistui yllättämään lähes kaikki maat.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump alkuun vähätteli pandemiaa. Kun tauti iski voimalla, presidentti muutti suhtautumista ja syyttää nyt Maailman terveysjärjestö WHO:ta koronakriisin leviämisestä.

Presidentti Trump syyttää järjestöä siitä, että se ei tunnistanut koronaepidemian riskejä ja oli kiinalaisten vietävänä. Kiina myös pimitti epidemian alkuvaiheen tietoja.

Osa presidentin kritiikistä osuu maaliin. Niin Kiina, WHO kuin muukin maailma selvästi aliarvioi koronapandemian riskit.

Tähtäimen kohdistaminen WHO:hon ja Kiinaan palvelee Trumpin sisäpoliittisia tavoitteita. Syytteiden varjoon jäävät helposti presidentin oma vähättely pandemiasta ja hitaat toimet taudin torjumisessa.

Trump päätti lisäksi jäädyttää Yhdysvaltain rahoituksen WHO:lle. Rahoitus on jäissä ainakin siihen saakka kunnes selvitys järjestön toiminnasta valmistuu.

Yhdysvaltojen vetäytyminen YK:n alaisen terveysjärjestön rahoituksesta tuli muulle maailmalle järkytyksenä. Juuri nyt kun pandemia jyllää täydellä voimalla, leikataan yhteisen terveysjärjestön rahoitusta.

Vastatoimia kuultiin nopeasti. Muun muassa Suomi lisää omaa rahoitustaan.

Yhteistyö on virustaistelussa voimaa. Pandemia ei pysähdy rajoille, eikä yksikään maa pysty nujertamaan sitä yksinään. Parhaiten virus pysäytetään rokotteella, ja sen kehittämisessä ollaan kansainvälisen yhteistyön ansiosta jo pitkällä.

Vauraiden maiden on kannettava vastuu, että pandemia pysähtyy myös kehitysmaissa. Jos virus saa vapaasti vyöryä Afrikassa, on toinen ja entistä vaarallisempi aalto tulossa Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin.