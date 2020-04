Patrik Laine toivoo kauden jatkuvan – sunnuntaina 22 vuotta täyttävä jääkiekkotähti viettää viikonlopun tyttöystävänsä kanssa

Winnipeg Jetsin hyökkääjä Patrik Laine pitää epätodennäköisenä, että jääkiekon NHL:n kesken jäänyt runkosarjakausi 2019-20 pystyttäisiin pelaamaan loppuun.

– Toivoisin että pelataan vaikka kesällä, mutta näyttää aika todennäköiseltä ettei pelata, Laine sanoi perjantaina Nokialla.

Laine pelasi viimeisen ottelunsa keskiviikkona 11. maaliskuuta, kun Jets voitti vieraissa Edmonton Oilersin 4-2. Voitto oli joukkueelle neljäs peräkkäinen.

– Olin lähes piste per peli tahdissa, ei ollut heikkoja jaksoja ja joukkueen peli sujui. Oli todella ikävä päättää kausi. Sitten tulin Helsinkiin, olin siellä pari päivää ja nyt on oltu pian kuukausi Tampereella, Laine sanoi.

Laine ei pidä realistisena ajatusta, että kesän mahdolliset ottelut pelattaisiin tyhjien katsomoiden edessä.

– Mitä olen kuullut liigassa pelaavilta kavereilta, niin se ei olisi kivaa eikä tulisi oikean pelin tuntua. Kukaan ei huutaisi, kun maali tulisi. Olisi epätodellinen olo, Laine sanoi.

Yhdysvalloissa eri osavaltiot ovat reagoineet eri tavalla pandemiaan. New Yorkin osavaltio on kärsinyt siitä eniten, eikä kukaan tiedä, milloin yleisötapahtumia päästään järjestämään.

– Terveysuhat ovat koko ajan päällä ainakin vielä, eikä kukaan osaa sanoa, milloin tämä on ohi, Laine tuskailee.

Kakkukahvit perhepiirissä

Laine on harjoitellut Tampereella taloyhtiönsä autohallissa olevassa omassa autotallissa noin 5-6 kertaa viikossa.

– Siellä on kuntopyörä, painoja ja muuta sellaista. Yleensä olen treenannut yksin. Olen lainannut tilaa myös kavereille, Laine sanoo.

Viikonlopun suunnitelmissa ei liene harjoittelua, sillä Helsingissä asuva ja työskentelevä tyttöystävä Sanna-Mari Kiukas tulee lauantaina Tampereelle. Sunnuntaina Laine täyttää 22 vuotta.

– Luulen että nautitaan ihan perhepiirissä kakkukahvit alle kymmenen hengen voimin. Vuosi sitten synttäreitä vietettiin pelireissulla. En ole mitään isoa numeroa pitänyt koskaan synttäreistä, Laine sanoi.

Maanantaina on edessä paluu arkeen.

– Mennään viikko kerrallaan ja reagoidaan kaikkiin ohjeisiin mitä saadaan. Suunnitelmissa ei ole ainakaan matkoja minnekään, ei edes muualle Suomeen, Laine kertoi.

Laine myöntää jutelleensa muutaman muun Jetsin pelaajan kanssa asioista.

– Kaikki haluaisivat päästä pelaamaan, mutta ei kukaan tiedä, milloin se olisi mahdollista. Eikä ainakaan pleijareita (pudotuspelit) voisi aloittaa seuraavaksi, kun joukkueilla on taulukossa eri määrä otteluita, Laine sanoi.

Laine teki syyskuussa 2019 kahden vuoden sopimuksen eli kausi 2020-21 olisi sen viimeinen. Mutta tulevankin kauden yllä on useita uhkakuvia.

– Olen mieli avoimena kaikille vaihtoehdoille. Lokakuuhun on vielä pitkä aika, Laine päätti.

STT

