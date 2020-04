Pekka Töpöhäntä seikkailee Kirakassa vasta ensi kesänä

Pekka Töpöhäntä -kissa kavereineen nähdään Kirakan kesäteatterin lavalla vasta ensi kesänä. Näytelmän piti saada ensi-iltansa jo ennen juhannusta, mutta Kirakan Kesäteatteriyhdistyksen hallitus päätti siirtää esityksen suoraan ensi kesään koronavirustilanteen vuoksi.

Näytelmän harjoitukset olivat jo olleet tauolla kolmen viikon ajan, ja harjoitteluaika oli jäämässä vähiin.

– Päätös oli pakko tehdä nyt, sillä emme tienneet, miten pystymme harjoittelemaan ja mikä on tilanne kesäkuussa. On selvempi siirtää näytelmää vuodella, Kesäteatteriyhdistyksen puheenjohtaja Lisamaria Markula kertoo.

Tuottajana toimiva Markula varmistaa seuraavaksi, että Kirakka saa näytelmän esitysoikeudet myös ensi kesäksi. Koko lähes 30-henkisen työryhmän on tarkoitus jatkaa Pekka Töpöhännän parissa seuraavalla kaudella.

Myös Somerniemen musiikkiteatteri jättää kesän näytelmän esittämättä. Työn alla oli Juha Tapion musiikkiin perustuva maalaiskomedia Paremmat päivät, ja esitysten olisi pitänyt alkaa viikko juhannuksen jälkeen.

– Tässä kohtaa esitystä pitäisi olla jo täysillä valmistelemassa, mutta on täysin ennustamatonta, miten pitkälle koronarajoitukset jatkuvat. Meitä on tosi suuri porukka, 50 henkilöä, ja emme voi roikottaa ihmisiä miettimässä, miten kesän käy, kertoo Somerniemen musiikkiteatterin puheenjohtaja Emmi Ali-Yrkkö.

Ryhmä ei ole vielä päättänyt, jatketaanko Paremmat päivät -näytelmän parissa vuoden päästä.

– Meillä on ensi vuonna 20-vuotisjuhlavuosi, ja saatamme ehkä tehdä jotain suurempaa, Ali-Yrkkö miettii.

Somerniemelle valmistui viime vuonna uusi, 300-paikkainen katsomo. Sen kulut on kuitenkin ehditty jo kattaa, joten välivuodesta ei Ali-Yrkön mukaan tule taloudellista tappiota teatterille.

– Pärjäämme juuri tällä tavalla, että jätämme näytelmän kokonaan tekemättä. Sellaiseen ei olisi varaa, että valmistelisimme esityksen, eikä yleisö uskaltaisikaan tulla.

Muissa Salon ja Someron kesäteattereissa koronatilannetta seurataan hyvin huolestuneita, mutta päätöksiä kesän esitysten perumisesta ei ole tehty.

Moni ryhmä pitää toukokuun puoliväliä vedenjakajana: silloin viimeistään on tiedettävä, voidaanko kesällä nousta näyttämölle.

– Jos yli 10 henkilön kokoontumisrajoitukset jatkuvat toukokuun puolivälin jälkeen, siirtyy näytelmämme melko varmasti ensi vuodelle. Se on jo varmaa, että ensi-ilta siirtyy heinäkuun 10. päivästä eteenpäin, varmaankin elokuun alkuun, kertoo puheenjohtaja Susanna Mäkirinne Suomusjärven SuoNäpit -teatterista.

Suomusjärveläisillä on työn alla kansakouluvuosiin sijoittuva Luokkakuva-näytelmä, mutta sen harjoitukset ovat tauolla.

– Kohtauksissa on melkein aina yli 10 henkilöä näyttämöllä, emmekä pysty harjoittelemaan pienissä ryppäissä. Harjoituksia ei aloiteta, ennen kuin tiedetään, että se on turvallista. Mitään riskejä sairastumisesta ei oteta – tämä on meille kuitenkin vain harrastus.

Myös Kiikalan Kipinät päättää kesästä toukokuun puolivälissä. Naisvankilaan sijoittuvaa Kahleissa-näytelmää on pystytty harjoittelemaan ryhmän pienen koon vuoksi, mutta Kipinöiden hallituksen puheenjohtaja Sanna Räisänen suhtautuu kesän esityskauteen epäillen.

– Alkaa näyttää siltä, että emme pysty pitämään näytöksiä kesän puolella. Voi olla, että joudumme siirtämään esitykset syksyyn tai ensi vuoteen.

Räisästä ja muita teatteriyhdistyksen vetäjiä arveluttavat myös yleisön mielenliikkeet: vaikka kokoontumisrajoituksia höllennettäisiin, uskaltavatko ihmiset lähteä liikkeelle?

– Kesäteattereiden kävijät ovat pitkälti eläkeikäisiä ja osittain riskiryhmää. On riski minkäkokoiselle teatterille tahansa laittaa rahaa mainostukseen, eikä sitten saadakaan yleisöä.

Kipinöiden kevään Kirje isältä -esitys ehti juuri saada ensi-iltansa ennen koronarajoitusten alkamista, mutta toinen näytös jouduttiin siirtämään. Sen esitysaikaa ei ole vielä päätetty, mutta maaliskuulle ostetut liput käyvät myös tulevaan näytökseen.

– Olemme ajatelleet, että pidämme kaksi näytöstä, kun Kirje isältä lämmitetään uudestaan, Räisänen pohtii.

Kevätkausi jäi kesken myös vaskiolaisen Puutaivas-teatterin Puutaivaan tikut -nuorisoryhmän Mörönkarkottajilta. Ryhmille sovitut esitykset järjestetään Puutaivaan hallituksen edustajan Heidi Soinisen mukaan syksyllä tai mahdollisesti talvella.

Kesäteatteriesitykseksi Puutaivas on suunnitellut omaa versiota Windsorin iloiset rouvat -näytelmästä. Vaskion iloisten rouvien jatkosta päätetään loppukuusta koronatilanteen mukaan.

– Mietimme, onko esitys myöhemmin kesällä vai siirtyykö se vuodella eteenpäin. Pyrimme siihen, että sekä rouvat että möröt jatkuvat jossain vaiheessa.

Someron Tupanäyttämö kertoi maaliskuussa keskittyvänsä ensi kesänä pienimuotoisesti iltamiin (SSS 26.3.). Näytelmänpätkistä, monologeista, runoista, lauluista, soitosta ja sketseistä koostuvien iltamien kauden oli tarkoitus alkaa jo kesäkuussa, mutta ajankohta siirtyy eteenpäin.

– Iltamilla menemme edelleen, mutta vielä emme ole uskaltaneet isolla porukalla kokoontua. Nyt ei kannata hötkyillä. Meidän ei ole pakko tehdä näytöksiä, ja jos tilanne näyttää pahalta, emme rupea niitä väkisisin runnomaan. Otamme rauhallisesti ja toivomme, että kaikki pysyvät terveinä, sanoo Tupanäyttämön taiteellinen johtaja Merja Koivaara.

Isot teatterit tähtäävät yhä heinäkuulle

Sekä Teatteri Provinssi että Salon Teatterin Vuohensaaren kesäteatteri tähtäävät yhä heinäkuisiin esityksiin. Mustalaisleiri muuttaa taivaaseen -musikaalin ensi-illan on tarkoitus olla heinäkuun 4. päivänä.

– Menemme päivä kerrallaan, ja olemme odottavalla kannalla. Vielä näyttää toiveikkaalta. Peruutuksia ei ole kesään tullut, Salon Teatterin taiteellinen johtaja Pauliina Salonius kertoo.

Teatteri Provinssin Sisko ja sen veli on saamassa ensi-iltansa Mathildedalin kesäteatterissa 10.7. ja Kaksi puuta Mustion linnan kesäteatterissa runsasta viikkoa aiemmin. Molempien harjoituskaudet ovat alkamassa toukokuun puolivälin jälkeen.

– Elämme ja teemme päätöksiä koronaviruksen ehdoilla. 18. toukokuuta alkaen pitäisi olla treenit käytännössä joka päivä. Siinä vaiheessa on oltava joku haju, miten kesän suhteen mennään, teatterinjohtaja Seppo Suominen sanoo.

Provinssi tarjoaa My Fair Ladyn näytöksen hoitohenkilökunnalle

Teatteri Provinssi tarjoaa My Fair Lady -musikaalin näytöksen ilmaiseksi salolaisille terveydenhoidon parissa työskenteleville. Teatterin kutsu on tarkoitettu laajasti niin kotihoidon kuin sairaaloiden väelle kiitokseksi hoitohenkilöstön työstä ja venymisestä koronaviruksen aikana.

– Ilta on täysin ilmainen kaikille sisältäen myös väliaikatarjoilun ja muut palvelut teatterilla. Esityksen päivämäärä päätetään heti, kun koronavirus antaa siihen luvan, Seppo Suominen sanoo.

My Fair Lady saa ensi-iltansa syksyllä Provinssin Astrum-keskuksen päänäyttämöllä. Ilmaisnäytökseen teatteri varaa kaikki katsomon 353 paikkaa.