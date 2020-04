Pekonen ampui alas väitteet, etteivät kehitysvammaiset pääsisi koronan takia tehohoitoon

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.) ampui eduskunnan lähetekeskustelussa alas huhut siitä, että vammaisia ihmisiä ei otettaisi tehohoitoon tai hoidon tarpeen arviointiin koronavirustapauksissa.

– Vammaisia ihmisiä koskevat ihan samat oikeudet kuin ketä tahansa meistä. Jokaiselle meille kuuluvat ihmisoikeudet, hän sanoi.

Pekonen lisäsi, ettei vammaisuus itsessään ole riskitekijä koronavirukselle, mutta vammaisten ihmisten sairaudet voivat tehdä heistä riskiryhmään kuuluvia.

– Nämä henkilöt tulee huomioida riskiryhmään kuuluvina samoin kuin ketkä tahansa muutkin, joilla on perussairauksia. Sama koskee myös vammaisten henkilöiden tehohoitoa. Jokainen meistä tulee hoitaa niin hyvin kuin se on mahdollista, Pekonen sanoi.

Vammaisten ihmisoikeusjärjestö nosti kysymyksen

Vammaisten ihmisoikeusjärjestö Kynnys kertoi eilen, että se on saanut useista luotettavista lähteistä tietoja, joiden mukaan joillain alueilla kehitysvammaisten asumisyksiköiden osalta olisi tehty ennakoivasti päätöksiä siitä, ettei asukkaita otettaisi tehohoitoon mahdollisissa koronavirustapauksissa.

Eduskunnan suuressa salissa asiasta kysyi esimerkiksi kristillisten kansanedustaja Sari Essayah ja SDP:n Merja Mäkisalo-Ropponen.

– Voivatko nämä pitää paikkaansa, tässähän on kysymys äärimmäisen vakavasta ihmisarvoon kohdistuvasta loukkauksesta, jos tämän tyyppisiä ohjeistuksia on annettu, Essayah sanoi.

”On aivan käsittämätöntä, että kotihoidossa suun suojaksi laitetaan huivi”

Salissa kysyttiin myös suojavarusteiden käytöstä ja niiden riittävyydestä. Muun muassa kokoomuksen Mia Laiho sanoi, että kentällä herättää runsaasti huolta suojavarusteiden määrä. Hän kritisoi myös sitä, että ohjeistus suojavarusteiden käytöstä on ollut valtakunnassa hyvin sekavaa eivätkä toimijat ole tienneet, mitä ohjeita pitää noudattaa.

Laihon sanoi, että eilen sosiaali- ja terveysministeriö on antanut uudet ohjeet suojavarusteiden käytöstä kotihoidossa, jossa muun muassa sanotaan, että suuta voi suojata huivilla.

– Tämä on aivan käsittämätöntä, että kotihoidon työntekijät laittavat huivin suojaksi, Laiho sanoi.

Laihon mukaan sekavat ohjeet eivät herätä luottamusta.

Kotihoidon osalta Pekonen sanoi, että normaaleihin työkäytänteisiin suusuojat eivät varsinaisesti kuulu.

– Siksi varmastikin kuntien varautuminen tilanteeseen on osaltaan ollut puutteellista tai heikkoa.

Hän sanoi, että sosiaali- ja terveysministeriö voi tukea kuntia niiden hankinnoissa. Hän lisäksi toisti, että valmiusvarastot eivät ole tyhjiä ja suojia on.

Eduskunnassa käytiin keskiviikkona lähetekeskusteluita ehdotuksista, joilla pyritään hidastamaan ja estämään koronaviruksen leviämistä.

STT

Kuvat: