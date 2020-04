Pelaaja-agentti: Korona tuli Breilinin kohdalla todella huonoon aikaan

Salolaisen pelaaja-agentin Nisse Huttusen talliin kuuluu kolme salonseutulaista liigalentopalloilijaa. Heistä salolaislähtöinen libero Niklas Breilin, 20, hakee ensi kaudeksi pelipaikkaa ulkomailta.

– Liberon rooli on ikävä kyllä se vaikein rooli lähteä ulkomaille. Korona tuli ”Nikken” kohdalla todella huonoon aikaan. Normaalitilanteessa hänellä olisi ollut jo sopimus ulkomaille, Huttunen paljastaa.

– Ne seurat, jotka olivat hänestä kiinnostuneita viime vuonna, eivät pysty nyt palkkaamaan häntä. Toivotaan, että ”Nikkelle” kuitenkin joku paikka löytyy.

Salolaislähtöinen libero Jesse Mäntylä, 33, ilmoitti aiemmin keväällä jättävänsä Hurrikaani-Loimaan yhdeksän kauden jälkeen.

– Jessen tilanne on yhä auki. Hänellä on jo perhettäkin, joten sellaisen paketin siirtäminen ei käy käden käänteessä. Asiaa pitää jumpata, jotta saa kokonaiskuvion toimimaan.

Breilinin ikätoveri, Somerolta kotoisin oleva hakkuri Aaro Nikula jatkaa ensi kaudella 2010-luvun mitalirohmussa VaLePassa.

– Hakkureita, varsinkin Aaron mittaisia (213 cm), otetaan ulkomaille joskus apumiehen rooliin. Hänen on kuitenkin parempi luoda kannuksensa ensin Suomessa. Myös fysiikassa on vielä tekemistä, mutta hyvällä tiellä hän on, Huttunen luonnehtii.