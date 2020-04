Yhdysvalloissa pelkästään New Yorkin osavaltiossa on kirjattu yli 700 koronaviruksen aiheuttamaa kuolemaa vuorokauden sisällä, kuvernööri Andrew Cuomo kertoo. Kaikkiaan osavaltiossa virus on tappanut vajaat 5 500 ihmistä.

New York on Yhdysvaltojen ylivoimaisesti pahimmin koronaviruksesta kärsinyt osavaltio. Siellä on rekisteröity lähes puolet koko maan koronakuolemista.

STT

Kuvat: