Perustuslakivaliokunta puoltaa ravintoloiden sulkemista lauantaina

Perustuslakivaliokunta puoltaa valtioneuvoston täydentävää asetusta, jolla ravintolat laitetaan säppiin lauantaina.

Ravintoloiden ja kahviloiden pitää valtioneuvoston asetuksen mukaan sulkea ovensa asiakkailta kaikissa Suomen maakunnissa, kun vuorokausi vaihtuu lauantaiksi 4. huhtikuuta. Ulosmyynti on kuitenkin edelleen sallittu.

Valtioneuvosto antoi tiistaina täydentävän asetuksen ravintoloiden sulkemisesta.

Näillä näkymin ravintoloiden on pidettävä ovensa kiinni toukokuun loppuun asti.

Eduskunta hyväksyi jo lauantaina hallituksen esityksen, jolla määrätään ravintolat, kahvilat ja vastaavat suljettaviksi, jotta koronaviruksen leviämistä voidaan hidastaa.

Ravintolat määrätään suljettaviksi kuitenkin vasta, kun eduskunta on käsitellyt asetuksen.

Rajoittamistoimien pidennykselle myös puolto

Eduskunnan perustuslakivaliokunta puoltaa pienin reunahuomautuksin valmiuslain rajoittamistoimien pidentämistä.

Hallitus antoi aiemmin tällä viikolla ehdotuksensa, jonka mukaan valmiuslain nojalla annettuja rajoituksia jatketaan 13. toukokuuta asti.

Nykyisellään ne ovat voimassa 13. huhtikuuta asti.

Valmiuslain nojalla voidaan muun muassa rajoittaa terveydenhuollossa käytettävien lääkkeiden, tavaroiden ja palvelujen myyntiä koko valtakunnan alueella.

Lisäksi valmiuslain pykälien aktivoinnin myötä kiireettömän hoidon määräaikojen noudattamisesta voidaan joustaa terveydenhuollossa ja sosiaalihuollossa.

Myös ylitöitä, vuosilomaa ja lepoaikoja koskevista säännöksistä voidaan valmiuslain nojalla poiketa terveydenhuollossa, sosiaalitoimessa, pelastustoimessa, hätäkeskustoiminnassa ja poliisitoimessa.

