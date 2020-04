Pesäpallon Itä-Länsi-tapahtumaa ei järjestetä tänä vuonna – kesäleiritkin peruttu

Pori joutuu odottamaan pesäpallon Itä-Länsi-tapahtuman järjestämistä vuoteen 2021. Lajin vuotuiset miesten, naisten, poikien ja tyttöjen arvo-ottelut piti pelata Porissa heinäkuun alussa, mutta Pesäpalloliitto kertoi jo viime viikolla kartoittavansa uutta ajankohtaa elokuulta. Tiistaina liitto kertoi Porin Itä-Länsi-tapahtuman siirtyvän vuodella eteenpäin.

Taustalla on koronavirus, joka on romuttanut eri lajien kausisuunnitelmia. Pesäpalloliiton tiedotteen mukaan parhaillaan selvitetään, voitaisiinko arvo-ottelut pelata tulevana kesänä yksittäisinä otteluina eri paikkakunnilla.

Pesäpalloliiton johtokunta joutui siirtämään myös kesän lasten ja nuorten leirien järjestelyoikeuksia eteenpäin vuodelle 2021. Vuoden 2021 leirit puolestaan siirtyivät vuodelle 2023. Pesäpalloliitto haluaa pitää kiinni siitä, että juhlavuoden 2022 leirit järjestetään aiemmin sovitun mukaisesti Hyvinkäällä, Seinäjoella, Siilinjärvellä ja Sotkamossa. Pesäpallo täyttää 100 vuotta vuonna 2022.

Taloudellisesti raskas isku

Pesäpalloliitto arvioi koronaviruksen pesäpalloliikkeelle aiheuttaman taloudellisen haitan suuruudeksi kolme miljoonaa euroa, josta liiton osuus on lasten ja nuorten leirien sekä Itä-Länsi-tapahtuman peruuntumisten myötä 0,6 miljoonaa euroa.

Suomen hallituksen odotetaan päättävän yleisötapahtumien henkilömäärärajoituksista tämän viikon sunnuntaina. Pesäpalloliitto käsittelee ensi viikolla hallituksen päätöksen vaikutusta kauteen 2020.

– Pesäpalloliitto on kuunnellut aktiivisesti omien jäsenseurojensa, pelaajiensa ja sidosryhmiensä näkemyksiä ja kiittää kaikkia lajin toimijoita vahvasta yhteishengestä haastavassa tilanteessa, tiedotteessa muotoiltiin.

Miesten ja naisten Superpesiksien piti käynnistyä jo huhtikuun lopussa. Viime viikolla liitto kertoi miesten kauden alkavan aikaisintaan heinäkuussa poikkeusjärjestelyin ja naisten kauden alkavan mahdollisesti kesäkuussa, jos alle 500 ihmisen tilaisuuksien järjestäminen on tuolloin mahdollista.

Liiton tahtotila on, että kaudella 2020 pystytään pelaamaan pesäpalloa. Sarjojen alkamisaikoja tai sarjaohjelmia ei ole pystytty vielä vahvistamaan.

