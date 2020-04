Pidetään Salo pinnalla

Parhaillaan ihmisten terveyttä uhkaava koronaepidemia runtelee kovalla otteella myös taloutta. Kauppakamarin kyselyn mukaan jopa kaksi kolmasosaa yrityksistä aikoo lomauttaa tai irtisanoa työntekijöitään.

Lomautusuutiset eivät ole harvinaisia Salossakaan. Yhä useampi yritys on ajautunut vaikeuksiin, kun myynti pysähtyi nopeasti.

Kauppakamarien mukaan yritysten tilanne on heikentynyt merkittävästi hyvin lyhyessä ajassa. Runsas 40 prosenttia yrityksistä oli maanantaihin mennessä antanut lomautusvaroituksen tai kutsunut koolle yt-neuvottelut.

Yritykset tarvitsevat kipeästi tukea valtiolta ja joustoa pankeilta.

Koronakriisi koettelee yritysten lisäksi myös yhteisöjä. Monet kaupungit, seurakunnat ja yhdistykset neuvottelevat henkilöstön lomautuksista.

Urheilun ja kulttuurin tapahtumat pysähtyivät koronarajoitusten vuoksi kuin seinään, ja samalla katkesi tulovirta. Tilanne johti nopeasti henkilöstön lomautuksiin, ja huoli tulevaisuudesta kasvaa sitä mukaa kuin koronakriisi pitenee.

Tilanne on vaikea myös Salossa. Erityisen hankalaa on kaupoilla, joiden ovet käyvät epidemia-aikana vain harvakseltaan.

Salo tunnetaan perinteisenä kauppapaikkana, jossa on monipuolinen valikoima hyvin palvelevia liikkeitä. Nyt liikkeet joutuvat sinnittelemään asiakaskadon kanssa.

Ilahduttavaa on, että tässä vaikeassa tilanteessa löytyi uusia tapoja palvella asiakkaita. Ruoka-annoksia tuodaan koteihin, ja monet kaupat keräävät ostokset asiakkaan puolesta. Osa kaupoista jopa kuljettaa kassit kotiin saakka. Asiakkaita pyritään palvelemaan uusilla keinoilla myös netin avulla.

Tämä osoittaa, että liiketoiminnan turvaamisen lisäksi kaupoilla on aitoa halua auttaa asiakkaitaan. Tämä on hyvää yhteisöllisyyttä.

Myös kiinteistöjen omistajat ovat mukana talkoissa ja tulleet vastaan vuokranmaksuissa.

Poikkeuksellisen vaikeina aikoina on tärkeää, että käytetään oman kaupungin palveluja ja liikkeitä.

Näin toimimalla voimme varmistaa, että hyvä palvelu ja kaupat ovat käytettävissä vielä epidemian jälkeenkin.