Pleksit ja lattiatarrat tulivat ruokakauppoihin

Kaupoissa on tehty monia käytännön muutoksia koronaepidemian hillitsemiseksi. Uusimpana ovat tulleet kassojen suojapleksit, jotka esimerkiksi K-Market Pahkavuoreen, Ollikkalaan ja Alhaisiin asennettiin viime viikonloppuna.

– Pisarasuojat suojaavat sekä kassaa että asiakasta. Lisäksi meillä on käytössä aktiivivesi, jolla pyyhimme ostoskärryjen, ostoskorien ja ovien kahvoja, vaakoja ja maksupäätteitä – kaikkea mihin ihminen koskettaa, kertoo kauppias Tarja Kaartinen.

Kaikissa kaupoissa hygienia on nyt ykkösasia, ja pintojen puhdistamista on lisätty.

Paistopisteiden tuotteita ei asiakas enää pussita itse, vaan ne myydään valmiiksi pakattuina. Näin ei tarvitse tarttua ottimiin.

– Paistopisteemme palvelevat normaalisti, mutta henkilökunta pussittaa tuotteet valmiiksi, sanoo viestintäassistentti Katja Kuikka Lidl Suomen viestintäosastolta.

Monissa kaupoissa ei ole enää mitään irtomyyntiä, jotta vältettäisiin turhaa koskettelua.

– Irtokarkkien ja irtopähkinöiden sekä irtonaisten maustekurkkujen ja -punajuurien myynti on lopetettu. Myös appelsiinimehukone on otettu pois käytöstä, kertoo Halikon Prisman johtaja Heikki Keskinen.

Vähintään metrin turvavälin pitämisestä muihin ihmisiin muistutetaan nyt jokaisessa kaupassa. Kaartisen mukaan ihmiset ovat sisäistäneet säännön hyvin.

– Ihmiset ottavat sen aktiivisesti huomioon ja huolehtivat turvavälistä itse. Asiasta ei ole tarvinnut huomautella.

Suur-Seudun Osuuskaupassa turvavälin pitämisestä muistutetaan lattiaan liimatuilla tarroilla.

– Viime viikolla asennettiin lattiatarrat kassalinjoille. Kassoille asennettiin suojapleksit ja kassakapulat poistettiin kaikista myymälöistä, Sokosten ja Prismojen johtaja Panu Kärjes kertoo tiedotteessa.

Myös Lidlin myymälöissä on laitettu lattiatarroja kassoille 1,5 metrin välein.

– Osassa myymälöistä ne jo on, ja osaan niitä ollaan laittamassa, Katja Kuikka sanoo.

Halikon Prismassa lattiatarrat on otettu Keskisen mukaan vastaan hyvin.

– Päällisin puolin turvavälejä kyllä noudatetaan, mutta kaikki eivät huomaa tarroja. Minun mielestäni näyttää siltä, että ihmiset suhtautuvat tähän asiaan vakavasti. Mutta aina tietysti on poikkeuksiakin matkassa, Keskinen arvioi.

– Henkilökuntaa on opastettu, että muistutetaan asiakkaita kohteliaasti turvavälin pitämisestä, hän lisää.

Etäisyyden pitämisestä muistutetaan myös Prisman käytävillä olevilla asiakaspenkeillä.

Kaupat korostavat nyt, että sairaana kauppaan ei pidä tulla. Henkilökunnalta on flunssaisena töihin tuleminen kielletty, ja asiakkaiden toivotaan noudattamaan samaa.

– Jos huomaamme, että asiakas tulee kauppaan kipeänä, käännytämme hänet kotiin. Pyydämme, että hän tulee uudestaan, kun on terve. Kerran olemme joutuneet tekemään niin. Se oli ikävää, mutta asiakas ymmärsi asian hyvin, Kaartinen kertoo.

Hyvästä käsi-, aivastus- ja yskimishygieniasta muistutetaan asiakkaita infolapuin. Useimmissa kaupoissa on asiakkaille tarjolla myös käsienpesupaikkoja ja käsidesiä. Esimerkiksi Halikon Prismassa ja Salon K-Citymarketissa on asiakkaiden käyttöön asennettu käsidesiautomaatteja, joita voi käyttää koneeseen koskematta.

Maksamisessa asiakkaita kannustetaan kortti- ja lähimaksun käyttöön.

Riskiryhmiä kaupat ovat neuvoneet asioimaan varhain aamulla, jolloin myymälä on puhtaimmillaan ja asiakkaita on vähän. Esimerkiksi kaikissa SSO:n myymälöissä ensimmäinen aukiolotunti on joka päivä rauhoitettu riskiryhmille.

Tarja Kaartinen toteaa, että vaikka yli 70-vuotiaita on kehotettu välttämään kaupassa käyntiä, monille kaupassa käymisellä ja pienellä sananvaihdolla kassan kanssa on iso sosiaalinen merkitys.

– Kyllä sen näkee asiakkaista, hän myöntää.